Covid-19: ES não registra óbitos e tem 26 novos casos em 24 horas

Neste sábado (3), o Espírito Santo manteve o índice de 14.795 mortes e chegou a 1.214.683 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não houve óbito e foram contabilizadas 26 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 138.706
- Vila Velha: 136.159
- Vitória: 135.043
- Cariacica: 93.401
- Linhares: 58.385
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.724
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.573
- Jardim da Penha (Vitória): 14.105
- Praia do Canto (Vitória): 9.980
- Itapuã (Vila Velha): 9.901
Até este sábado, mais de 4,25 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.176.618, com 45 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 1,22% no Estado.