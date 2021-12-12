Covid-19: ES alcança 324.883 infecções e 13.240 óbitos

Até este domingo, mais de 2,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 603.034 , sendo 152 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

O número de pessoas imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra o Covid-19 no Espírito Santo chegou a 3.104.652. Destas, 2.517.526 também receberam a segunda dose. Já o imunizante de dose única foi aplicado 104.956 vezes. Além destes, 463.879 pessoas receberam a dose de reforço, ou terceira dose.