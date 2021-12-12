Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dados da pandemia

Covid-19: ES alcança 324.883 infecções e 13.240 óbitos

Estado não registrou novos óbitos. Entretanto, foram confirmadas 167 novas infecções em 24 horas, conforme dados atualizados neste domingo (12) pela Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2021 às 18:24

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 18:24

Espírito Santo chegou a 324.883 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de mortes permanece em 13.240 . Em 24 horas, foram contabilizadas mais 167 infecções, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (12) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)Não foram registrados novos óbitos. Isso, contudo, não significa que não tenham havido mortes neste domingo, já que as notificações ficam prejudicadas nos fins de semana e elas podem ser registradas nos dias e até semanas seguintes.
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.319. Na sequência, aparece Vila Velha (78.586), seguida por Vitória (68.316) e Cariacica (47.931). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.115), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.781 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.989. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.115 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 603.034, sendo 152 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

O número de pessoas imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra o Covid-19 no Espírito Santo chegou a 3.104.652. Destas, 2.517.526 também receberam a segunda dose. Já o imunizante de dose única foi aplicado 104.956 vezes. Além destes, 463.879 pessoas receberam a dose de reforço, ou terceira dose.

Veja Também

Conecte SUS hackeado: veja como conseguir o comprovante de vacina no ES

ES libera reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu dose única da Janssen

Com epidemia de gripe no RJ, ES faz alerta a quem ainda não se vacinou

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados