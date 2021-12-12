Covid-19: ES alcança 324.883 infecções e 13.240 óbitos

O Espírito Santo chegou a 324.883 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de mortes permanece em 13.240 . Em 24 horas, foram contabilizadas mais 167 infecções, conforme dados divulgados na tarde deste domingo (12) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Não foram registrados novos óbitos. Isso, contudo, não significa que não tenham havido mortes neste domingo, já que as notificações ficam prejudicadas nos fins de semana e elas podem ser registradas nos dias e até semanas seguintes.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 79.319. Na sequência, aparece Vila Velha (78.586), seguida por Vitória (68.316) e Cariacica (47.931). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (31.115), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.781 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.989. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 6.115 contaminações.
Até este domingo, mais de 2,29 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 603.034, sendo 152 novas curas em 24h, ainda de acordo com os dados do painel. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO
O número de pessoas imunizadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra o Covid-19 no Espírito Santo chegou a 3.104.652. Destas, 2.517.526 também receberam a segunda dose. Já o imunizante de dose única foi aplicado 104.956 vezes. Além destes, 463.879 pessoas receberam a dose de reforço, ou terceira dose.