Covid-19: Casagrande faz apelo para jovens se vacinarem no "Dia D"

Atualmente, cerca de 60% da população capixaba já recebeu, ao menos, uma dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

"Todas as cidades têm vacina para a aplicar a primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais, amanhã. Veja como a sua está se organizando : se é agendamento on-line, se são pontos de vacinação, se é um mutirão, se é em hospital, ginásio... Esta é a hora da juventude, é a vez da juventude", destacou.

"Você que tem 18 anos ou mais e que ainda não se vacinou: é hora de vacinar. Se a gente aplicar 200 mil vacinas neste sábado (21), aumentamos em 5% o total da população capixaba vacinada" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

No pronunciamento, Casagrande reforçou a importância da vacinação para impedir uma nova fase de expansão da Covid-19 no Estado, que já sofreu com três ondas. "Temos que impedir qualquer possibilidade de termos, de novo, interferência nas atividades (devido à pandemia)", disse.

O governador ainda ressaltou que o Espírito Santo tem ficado entre os Estados que mais vacinam no país e destacou a necessidade de completar a imunização com a segunda dose. "É importante que todos nós possamos dar essa contribuição para alcançar o maior número de pessoas protegidas e salvar vidas", concluiu.

"DIA D" - VEJA COMO SERÁ EM CADA MUNICÍPIO

Abaixo, você confere como cada município capixaba se organizou para participar do "Dia D" de vacinação, neste sábado (21). A lista está em ordem alfabética. Confira:

ALEGRE

Total de doses: 2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas).

2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas). Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: Parque Getúlio Vargas (praça da prefeitura).

Parque Getúlio Vargas (praça da prefeitura). Horário: das 8h30 às 12h.

ANCHIETA

Total de doses: 2,5 mil.

2,5 mil. Agendamento: pelo site da prefeitura.

pelo site da prefeitura. Locais de vacinação: nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal.

nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal. Horário: das 8h às 15h.

APIACÁ

Total de doses: 738.

738. Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: Praça do Coreto.

Praça do Coreto. Horário: das 8h às 12h.

ARACRUZ

Total de doses: 5 mil.

5 mil. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Local de vacinação: Ginásio da Arca.

Ginásio da Arca. Horário: das 9h às 16h.

ATÍLIO VIVÁCQUA

Total de doses: 1 mil.

1 mil. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Local de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Saúde. Horário: das 8h às 15h.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Total de doses: não informado.

não informado. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Locais de vacinação: Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha.

Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha. Horário: das 9h às 15h.

BOM JESUS DO NORTE

Total de doses: 694 doses.

694 doses. Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: ESF São João.

ESF São João. Horário: das 8h às 16h.

BREJETUBA

Total de doses: 1,5 mil.

1,5 mil. Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: ginásio de esportes.

ginásio de esportes. Horário: das 8h às 14h.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Total de doses: 15 mil.

15 mil. Agendamento: no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.

no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Locais de vacinação: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde.

Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde. Horário: na policlínica vai ter o "viradão", das 19 horas desta sexta-feira (20) até as 19h de sábado (21). Nos demais pontos, das 8 às 16h.

COLATINA

Total de doses: 2,4 mil.

2,4 mil. Agendamento: será feita distribuição de senhas a partir de 6h30.

será feita distribuição de senhas a partir de 6h30. Locais de vacinação: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana.

Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana. Horário: a partir das 8 horas.

CARIACICA

Total de doses: 20 mil.

20 mil. Agendamento: já realizado.

já realizado. Locais de vacinação: Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde.

Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde. Horário: das 8h às 16 horas.

CONCEIÇÃO DO CASTELO

Total de doses: 1 mil.

1 mil. Agendamento: não haverá.

não haverá. Locais e horários de vacinação: Na Praça da Matriz, das 8 às 11 horas; e na unidade de saúde Nicolau e na sala de vacina do hospital, das 8 às 14 horas.

DORES DO RIO PRETO

Total de doses: 954.

954. Agendamento: será feito pelo agente comunitário de saúde.

será feito pelo agente comunitário de saúde. Locais de vacinação: nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura.

nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura. Horário: das 8h30 às 14h.

GUAÇUÍ

Total de doses: 2 mil.

2 mil. Agendamento: não haverá.

não haverá. Locais de vacinação: todos os postos de saúde.

todos os postos de saúde. Horário: das 8h às 13h.

GUARAPARI

Total de doses: 10 mil.

10 mil. Agendamento: no site da prefeitura.

no site da prefeitura. Locais de vacinação: nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.

nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. Horário: das 8h às 16h (conforme o agendamento).

ICONHA

Total de doses: 1.200.

1.200. Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários.

pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários. Local de vacinação: Parque de Exposições.

Parque de Exposições. Horário: das 8h às 16h.

ITAPEMIRIM

Total de doses: mais de 4 mil.

mais de 4 mil. Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.

pelo site vacinaeconfia.es.gov.br. Locais de vacinação: Ginásio Waldir Alves (Vila); ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca).

Ginásio Waldir Alves (Vila); ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca). Horário: das 8h às 16h.

IRUPI

Total de doses: 3 mil.

3 mil. Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana.

Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana. Horário: das 8h às 18h.

JERÔNIMO MONTEIRO

Total de doses: estimativa de 500.

estimativa de 500. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Locais de vacinação: sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital.

sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital. Horário: das 8h às 12h.

LINHARES

Total de doses: 1,5 mil.

1,5 mil. Local de vacinação: Ginásio do Sesi, no bairro Aviso.

MARATAÍZES

Total de doses: 4,9 mil doses.

4,9 mil doses. Agendamento: não haverá.

não haverá. Locais de vacinação: Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista.

Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista. Horário: a partir das 8h.

MUQUI

Total de doses: 400.

400. Agendamento: não haverá.

não haverá. Local de vacinação: Parque de Exposições da cidade.

Parque de Exposições da cidade. Horário: das 8h às 13h.

NOVA VENÉCIA

Total de doses: não informado.

não informado. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Locais e horários de vacinação: no interior, ESF Cristalino, Cedrolândia, Patrimônio do XV e Guararema, das 8h às 12h. Na sede, Faculdade Multivix, das 8h às 12h, e Ginásio Municipal, das 8h às 15h.

SÃO GABRIEL DA PALHA

Total de doses: não informado.

não informado. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Locais de vacinação: unidades de saúde.

unidades de saúde. Horário: das 8h às 13h.

SÃO MATEUS

Total de doses: não informado.

não informado. Agendamento: demanda espontânea.

demanda espontânea. Locais e horários de vacinação: Drive thru na Catedral, das 8 às 12h; praça Amélia Boroto e Hospital Roberto Silvares, das 10 às 16h; e Capelinha de Guriri, das 17h às 8h (de domingo).

SERRA

Total de doses: 26 mil.

26 mil. Agendamento: já realizado.

já realizado. Locais e horários de vacinação: nas unidades de saúde, a partir das horas. No Sesi, de Civit, e no Multivix, de Colina de Laranjeiras, das 8h30 às 15h30. No Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30.

VARGEM ALTA

Total de doses: 5 mil.

5 mil. Agendamento: em definição.

em definição. Locais de vacinação: Parque de Exposições e em todas as unidades de saúde.

Parque de Exposições e em todas as unidades de saúde. Horário: das 8h às 15h, na sede; e até 15h30, no interior.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

Total de doses: 1,5 mil.

1,5 mil. Agendamento: não haverá.

não haverá. Locais e horários de vacinação: No Polentão (atendendo as unidades de saúde Minete e Vila da Mata), das 8h às 14h30; unidade de saúde do Caxixe, de Vargem Grande e de São João, das 12h30 às 15h30.

VIANA

Total de doses: 12.239 doses.

12.239 doses. Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.

pelo site vacinaeconfia.es.gov.br. Locais de vacinação: drive-thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã.

drive-thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã. Horário: das 8h às 16h30.

VILA VELHA

Total de doses: 23 mil.

23 mil. Agendamento: já realizado.

já realizado. Locais de vacinação: Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna.

Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna. Horário: não informado.