Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mutirão no ES

Covid-19: Casagrande faz apelo para jovens se vacinarem no "Dia D"

Mobilização especial acontece neste sábado (21) em todos os municípios capixabas, com 213 mil doses para quem tem 18 anos ou mais

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:57

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 ago 2021 às 19:57
Vacina Pfizer-BioNTech
Atualmente, cerca de 60% da população capixaba já recebeu, ao menos, uma dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante o pronunciamento desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande fez um apelo para que os jovens se vacinem contra o novo coronavírus no "Dia D" de vacinação, que acontece em todo o Espírito Santo neste sábado (21). Ao todo, foram distribuídas 213 mil doses aos municípios capixabas.
"Todas as cidades têm vacina para a aplicar a primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais, amanhã. Veja como a sua está se organizando: se é agendamento on-line, se são pontos de vacinação, se é um mutirão, se é em hospital, ginásio... Esta é a hora da juventude, é a vez da juventude", destacou.
"Você que tem 18 anos ou mais e que ainda não se vacinou: é hora de vacinar. Se a gente aplicar 200 mil vacinas neste sábado (21), aumentamos em 5% o total da população capixaba vacinada"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
No pronunciamento, Casagrande reforçou a importância da vacinação para impedir uma nova fase de expansão da Covid-19 no Estado, que já sofreu com três ondas. "Temos que impedir qualquer possibilidade de termos, de novo, interferência nas atividades (devido à pandemia)", disse.
O governador ainda ressaltou que o Espírito Santo tem ficado entre os Estados que mais vacinam no país e destacou a necessidade de completar a imunização com a segunda dose. "É importante que todos nós possamos dar essa contribuição para alcançar o maior número de pessoas protegidas e salvar vidas", concluiu.

"DIA D" - VEJA COMO SERÁ EM CADA MUNICÍPIO

Abaixo, você confere como cada município capixaba se organizou para participar do "Dia D" de vacinação, neste sábado (21). A lista está em ordem alfabética. Confira:
ALEGRE
  • Total de doses: 2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas).
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: Parque Getúlio Vargas (praça da prefeitura).
  • Horário: das 8h30 às 12h.
ANCHIETA
  • Total de doses: 2,5 mil.
  • Agendamento: pelo site da prefeitura.
  • Locais de vacinação: nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal.
  • Horário: das 8h às 15h.
APIACÁ
  • Total de doses: 738.
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: Praça do Coreto.
  • Horário: das 8h às 12h.
ARACRUZ
  • Total de doses: 5 mil.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Local de vacinação: Ginásio da Arca.
  • Horário: das 9h às 16h.
ATÍLIO VIVÁCQUA
  • Total de doses: 1 mil.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Local de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde.
  • Horário: das 8h às 15h.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
  • Total de doses: não informado.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Locais de vacinação: Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha.
  • Horário: das 9h às 15h.
BOM JESUS DO NORTE
  • Total de doses: 694 doses.
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: ESF São João.
  • Horário: das 8h às 16h.
BREJETUBA
  • Total de doses: 1,5 mil.
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: ginásio de esportes.
  • Horário: das 8h às 14h.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Total de doses: 15 mil.
  • Agendamento: no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
  • Locais de vacinação: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde.
  • Horário: na policlínica vai ter o "viradão", das 19 horas desta sexta-feira (20) até as 19h de sábado (21). Nos demais pontos, das 8 às 16h.
  • COLATINA
  • Total de doses: 2,4 mil.
  • Agendamento: será feita distribuição de senhas a partir de 6h30.
  • Locais de vacinação: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana.
  • Horário: a partir das 8 horas.
CARIACICA
  • Total de doses: 20 mil.
  • Agendamento: já realizado.
  • Locais de vacinação: Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde. 
  • Horário: das 8h às 16 horas.
CONCEIÇÃO DO CASTELO
  • Total de doses: 1 mil.
  • Agendamento: não haverá.
  • Locais e horários de vacinação: Na Praça da Matriz, das 8 às 11 horas; e na unidade de saúde Nicolau e na sala de vacina do hospital, das 8 às 14 horas.
DORES DO RIO PRETO
  • Total de doses: 954.
  • Agendamento: será feito pelo agente comunitário de saúde.
  • Locais de vacinação: nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura.  
  • Horário: das 8h30 às 14h.
GUAÇUÍ
  • Total de doses: 2 mil.
  • Agendamento: não haverá.
  • Locais de vacinação: todos os postos de saúde.
  • Horário: das 8h às 13h.
GUARAPARI
  • Total de doses: 10 mil.
  • Agendamento: no site da prefeitura.
  • Locais de vacinação: nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. 
  • Horário: das 8h às 16h (conforme o agendamento).
ICONHA
  • Total de doses: 1.200.
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários.
  • Local de vacinação: Parque de Exposições.
  • Horário: das 8h às 16h.
ITAPEMIRIM
  • Total de doses: mais de 4 mil.
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
  • Locais de vacinação: Ginásio Waldir Alves (Vila);  ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca).
  • Horário: das 8h às 16h.
IRUPI
  • Total de doses: 3 mil.
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana.
  • Horário: das 8h às 18h.
JERÔNIMO MONTEIRO
  • Total de doses: estimativa de 500.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Locais de vacinação: sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital.
  • Horário: das 8h às 12h.
LINHARES
  • Total de doses: 1,5 mil.
  • Local de vacinação: Ginásio do Sesi, no bairro Aviso.
MARATAÍZES
  • Total de doses: 4,9 mil doses.
  • Agendamento: não haverá.
  • Locais de vacinação: Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista.
  • Horário: a partir das 8h.
MUQUI
  • Total de doses: 400.
  • Agendamento: não haverá.
  • Local de vacinação: Parque de Exposições da cidade.
  • Horário: das 8h às 13h.
NOVA VENÉCIA
  • Total de doses: não informado.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Locais e horários de vacinação: no interior, ESF Cristalino, Cedrolândia, Patrimônio do XV e Guararema, das 8h às 12h. Na sede, Faculdade Multivix, das 8h às 12h, e Ginásio Municipal, das 8h às 15h.
SÃO GABRIEL DA PALHA
  • Total de doses: não informado.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Locais de vacinação: unidades de saúde.
  • Horário: das 8h às 13h.
SÃO MATEUS
  • Total de doses: não informado.
  • Agendamento: demanda espontânea.
  • Locais e horários de vacinação: Drive thru na Catedral, das 8 às 12h; praça Amélia Boroto e Hospital Roberto Silvares, das 10 às 16h; e Capelinha de Guriri, das 17h às 8h (de domingo). 
SERRA
  • Total de doses: 26 mil.
  • Agendamento: já realizado.
  • Locais  e horários de vacinação: nas unidades de saúde, a partir das horas. No Sesi, de Civit, e no Multivix, de Colina de Laranjeiras, das 8h30 às 15h30. No Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30. 
VARGEM ALTA
  • Total de doses: 5 mil.
  • Agendamento: em definição.
  • Locais de vacinação: Parque de Exposições e em todas as unidades de saúde.
  • Horário: das 8h às 15h, na sede; e até 15h30, no interior.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
  • Total de doses: 1,5 mil.
  • Agendamento: não haverá.
  • Locais e horários de vacinação: No Polentão (atendendo as unidades de saúde Minete e Vila da Mata), das 8h às 14h30; unidade de saúde do Caxixe, de Vargem Grande e de São João, das 12h30 às 15h30.
VIANA
  • Total de doses: 12.239 doses.
  • Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
  • Locais de vacinação: drive-thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã.
  • Horário: das 8h às 16h30.
VILA VELHA
  • Total de doses: 23 mil.
  • Agendamento: já realizado.
  • Locais de vacinação: Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna. 
  • Horário: não informado.
VITÓRIA
  • Total de doses: 15,4 mil.
  • Agendamento: já realizado.
  • Locais de vacinação: Para a primeira dose, no Manaaim, Sesi, Salesiano, Igreja Jardim da Penha, Casa do Cidadão e unidades de saúde de Santo Antônio, São Cristóvão, Ilha do Príncipe, Alagoano e Ilha das Caieiras.  Para a segunda dose, unidades de saúde da Ilha de Santa Maria, Vitória, Jardim Camburi, Maruípe e Conquista.
  • Horário: das 8h às 15h.

Veja Também

Coronavírus: ES chega a 12.127 mortes e registra mais de 555 mil casos

Covid-19: ES tem 76 cidades em risco baixo e apenas duas em moderado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados