Covid-19: Casagrande faz apelo para jovens se vacinarem no "Dia D"

Durante o pronunciamento desta sexta-feira (20), o governador Renato Casagrande fez um apelo para que os jovens se vacinem contra o novo coronavírus no "Dia D" de vacinação, que acontece em todo o Espírito Santo neste sábado (21). Ao todo, foram distribuídas 213 mil doses aos municípios capixabas.
"Todas as cidades têm vacina para a aplicar a primeira dose em pessoas com 18 anos ou mais, amanhã. Veja como a sua está se organizando: se é agendamento on-line, se são pontos de vacinação, se é um mutirão, se é em hospital, ginásio... Esta é a hora da juventude, é a vez da juventude", destacou.
"Você que tem 18 anos ou mais e que ainda não se vacinou: é hora de vacinar. Se a gente aplicar 200 mil vacinas neste sábado (21), aumentamos em 5% o total da população capixaba vacinada"
No pronunciamento, Casagrande reforçou a importância da vacinação para impedir uma nova fase de expansão da Covid-19 no Estado, que já sofreu com três ondas. "Temos que impedir qualquer possibilidade de termos, de novo, interferência nas atividades (devido à pandemia)", disse.
O governador ainda ressaltou que o Espírito Santo tem ficado entre os Estados que mais vacinam no país e destacou a necessidade de completar a imunização com a segunda dose. "É importante que todos nós possamos dar essa contribuição para alcançar o maior número de pessoas protegidas e salvar vidas", concluiu.
"DIA D" - VEJA COMO SERÁ EM CADA MUNICÍPIO
Abaixo, você confere como cada município capixaba se organizou para participar do "Dia D" de vacinação, neste sábado (21). A lista está em ordem alfabética. Confira:
ALEGRE
- Total de doses: 2 mil (algumas dessas doses foram encaminhadas para distrito que já estão sendo aplicadas).
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: Parque Getúlio Vargas (praça da prefeitura).
- Horário: das 8h30 às 12h.
ANCHIETA
- Total de doses: 2,5 mil.
- Agendamento: pelo site da prefeitura.
- Locais de vacinação: nas unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESF) de Iriri; Baixo Pongal; Alto Pongal; Jabaquara; Mãe-Bá e Recanto do Sol. A central de vacina funciona no auditório do ESF Centro III, localizado na estrada Jabaquara x Anchieta, ao lado do Pronto Atendimento Municipal.
- Horário: das 8h às 15h.
APIACÁ
- Total de doses: 738.
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: Praça do Coreto.
- Horário: das 8h às 12h.
ARACRUZ
- Total de doses: 5 mil.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Local de vacinação: Ginásio da Arca.
- Horário: das 9h às 16h.
ATÍLIO VIVÁCQUA
- Total de doses: 1 mil.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Local de vacinação: Secretaria Municipal de Saúde.
- Horário: das 8h às 15h.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
- Total de doses: não informado.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Locais de vacinação: Quadra da Apae, em Bambé; Centro Educacional São Francisco de Assis, em Vila Vicente; Escola Municipal João Bastos, em Vila Gonçalves; auditório da Secretaria Municipal de Educação, em Vila Landinha.
- Horário: das 9h às 15h.
BOM JESUS DO NORTE
- Total de doses: 694 doses.
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: ESF São João.
- Horário: das 8h às 16h.
BREJETUBA
- Total de doses: 1,5 mil.
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: ginásio de esportes.
- Horário: das 8h às 14h.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Total de doses: 15 mil.
- Agendamento: no endereço agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br.
- Locais de vacinação: Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde) e 32 unidades básicas de saúde.
- Horário: na policlínica vai ter o "viradão", das 19 horas desta sexta-feira (20) até as 19h de sábado (21). Nos demais pontos, das 8 às 16h.
- COLATINA
- Total de doses: 2,4 mil.
- Agendamento: será feita distribuição de senhas a partir de 6h30.
- Locais de vacinação: Ginásio Zito Dalla, Clube ACD, Arena Unesc, Escola Lions Clube de Colatina, Clube Itajuby, Camo do Samaritana.
- Horário: a partir das 8 horas.
CARIACICA
- Total de doses: 20 mil.
- Agendamento: já realizado.
- Locais de vacinação: Kleber Andrade, colégio Lusíadas, faculdade Multivix, Hospital Meridional, laboratório Cremasco, Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano e em mais 15 unidades de saúde.
- Horário: das 8h às 16 horas.
CONCEIÇÃO DO CASTELO
- Total de doses: 1 mil.
- Agendamento: não haverá.
- Locais e horários de vacinação: Na Praça da Matriz, das 8 às 11 horas; e na unidade de saúde Nicolau e na sala de vacina do hospital, das 8 às 14 horas.
DORES DO RIO PRETO
- Total de doses: 954.
- Agendamento: será feito pelo agente comunitário de saúde.
- Locais de vacinação: nas unidades de saúde da sede e distritos, Policlínica Municipal e quadra esportiva ao lado da prefeitura.
- Horário: das 8h30 às 14h.
GUAÇUÍ
- Total de doses: 2 mil.
- Agendamento: não haverá.
- Locais de vacinação: todos os postos de saúde.
- Horário: das 8h às 13h.
GUARAPARI
- Total de doses: 10 mil.
- Agendamento: no site da prefeitura.
- Locais de vacinação: nas unidades de saúde de Setiba, Jabaraí, Bela Vista, Camurugi, do Caic, Meaípe, Kubitschek; no Centro Municipal de Saúde; e no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba.
- Horário: das 8h às 16h (conforme o agendamento).
ICONHA
- Total de doses: 1.200.
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br e, para as comunidades de Duas Barras e Bom Destino, com agentes comunitários.
- Local de vacinação: Parque de Exposições.
- Horário: das 8h às 16h.
ITAPEMIRIM
- Total de doses: mais de 4 mil.
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
- Locais de vacinação: Ginásio Waldir Alves (Vila); ESF Itaipava e Garrafão; Ginásio Municipal Dinowalde Rodrigues Peçanha Júnior (Itaoca).
- Horário: das 8h às 16h.
IRUPI
- Total de doses: 3 mil.
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: Ginásio de Esporte da Igreja Presbiteriana.
- Horário: das 8h às 18h.
JERÔNIMO MONTEIRO
- Total de doses: estimativa de 500.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Locais de vacinação: sala de vacina próximo ao jardim de infância e praça em frente ao hospital.
- Horário: das 8h às 12h.
LINHARES
- Total de doses: 1,5 mil.
- Local de vacinação: Ginásio do Sesi, no bairro Aviso.
MARATAÍZES
- Total de doses: 4,9 mil doses.
- Agendamento: não haverá.
- Locais de vacinação: Postos Manaaim, Caic, Cidade Nova, Marataízes 1 e 2, Jacarandá, Lagoa Dantas e Boa Vista.
- Horário: a partir das 8h.
MUQUI
- Total de doses: 400.
- Agendamento: não haverá.
- Local de vacinação: Parque de Exposições da cidade.
- Horário: das 8h às 13h.
NOVA VENÉCIA
- Total de doses: não informado.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Locais e horários de vacinação: no interior, ESF Cristalino, Cedrolândia, Patrimônio do XV e Guararema, das 8h às 12h. Na sede, Faculdade Multivix, das 8h às 12h, e Ginásio Municipal, das 8h às 15h.
SÃO GABRIEL DA PALHA
- Total de doses: não informado.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Locais de vacinação: unidades de saúde.
- Horário: das 8h às 13h.
SÃO MATEUS
- Total de doses: não informado.
- Agendamento: demanda espontânea.
- Locais e horários de vacinação: Drive thru na Catedral, das 8 às 12h; praça Amélia Boroto e Hospital Roberto Silvares, das 10 às 16h; e Capelinha de Guriri, das 17h às 8h (de domingo).
SERRA
- Total de doses: 26 mil.
- Agendamento: já realizado.
- Locais e horários de vacinação: nas unidades de saúde, a partir das horas. No Sesi, de Civit, e no Multivix, de Colina de Laranjeiras, das 8h30 às 15h30. No Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, e no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, das 8h30 às 17h30.
VARGEM ALTA
- Total de doses: 5 mil.
- Agendamento: em definição.
- Locais de vacinação: Parque de Exposições e em todas as unidades de saúde.
- Horário: das 8h às 15h, na sede; e até 15h30, no interior.
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Total de doses: 1,5 mil.
- Agendamento: não haverá.
- Locais e horários de vacinação: No Polentão (atendendo as unidades de saúde Minete e Vila da Mata), das 8h às 14h30; unidade de saúde do Caxixe, de Vargem Grande e de São João, das 12h30 às 15h30.
VIANA
- Total de doses: 12.239 doses.
- Agendamento: pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
- Locais de vacinação: drive-thru no estacionamento da transportadora Belmok, em Canaã.
- Horário: das 8h às 16h30.
VILA VELHA
- Total de doses: 23 mil.
- Agendamento: já realizado.
- Locais de vacinação: Tuffy Nader, Tartarugão, Manaaim, Vila Olímpica, Ginásio Osvaldo Ruy, Escola Parque, Boulevard Shopping, Multivix; e unidades de saúde de Ponta da Fruta, Vila Batista, Ulisses Guimarães, Vila Nova, Araçás, Ibes, Terra Vermelha e Jaburuna.
- Horário: não informado.
VITÓRIA
- Total de doses: 15,4 mil.
- Agendamento: já realizado.
- Locais de vacinação: Para a primeira dose, no Manaaim, Sesi, Salesiano, Igreja Jardim da Penha, Casa do Cidadão e unidades de saúde de Santo Antônio, São Cristóvão, Ilha do Príncipe, Alagoano e Ilha das Caieiras. Para a segunda dose, unidades de saúde da Ilha de Santa Maria, Vitória, Jardim Camburi, Maruípe e Conquista.
- Horário: das 8h às 15h.