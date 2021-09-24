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Imunização

Covid-19: mais de 9,8 mil doses para vacinação nesta sexta (24) em Vila Velha

Serão 9.200 vagas entre primeira, segunda e terceira doses da vacina, além de iniciar a vacinação de 660 alunos do ensino fundamental da rede municipal. Também há vagas para vacinação contra a Influenza

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 08:30

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

24 set 2021 às 08:30
Não precisa agendar para receber a vacina contra a Covid-19 em Cachoeiro. As doses que sobraram do último dia D estão disponíveis nas salas de vacina para o público acima de 18 anos
Aplicação do imunizante contra o vírus da Covid-19 Crédito: Márcia Leal/PMCI
Prefeitura de Vila Velha disponibiliza nesta sexta-feira (24) 9.200 vagas entre primeira, segunda e terceira doses da vacina, além de iniciar a vacinação de 660 alunos do ensino fundamental da rede municipal. Vagas para imunização contra o vírus da Influenza também são ofertadas.

DIVISÃO DAS DOSES

  • 2.330 vagas para a população geral (18 anos ou mais);
  • 40 vagas para gestantes e puérperas do imunizante Pfizer;
  • 300 vagas para primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos (grupo prioritário);
  • 2.700 vagas para primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, sem comorbidades;
  • 1.230 vagas para segunda dose da Pfizer (para as pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias);
  • 1.600 vagas para segunda dose da Coronavac (aquelas que tomaram a primeira dose há 28 dias);
  • 1.000 vagas para dose de reforço (Pfizer) para idosos acima de 60 anos que receberam a segunda dose há cinco meses.
O agendamento para aplicação da vacina pode ser realizado no site da prefeitura a partir das 15h.
Os imunizantes serão administrados durante a próxima semana, em diferentes pontos de vacinação que estão distribuídos pela cidade. Vila Velha já atingiu 99% da população vacinada com a primeira dose (379.335 pessoas imunizadas).

VACINAÇÃO DE ALUNOS

O município de Vila Velha inicia nesta sexta-feira (24) a campanha de vacinação dentro das unidades municipais de ensino. A fim de reforçar a segurança na escola contra a Covid-19, serão vacinados os alunos acima de 12 anos regularmente matriculados.
A primeira escola a receber o mutirão é a UMEF Professor Rubens José Vervloet Gomes (Vila Olímpica), no bairro Soteco. Das 9h às 15h, 660 alunos do Ensino Fundamental serão vacinados com o imunizante Pfizer.
Não é necessário realizar agendamento. Os alunos devem comparecer à unidade de ensino em que estão matriculados no dia determinado para a aplicação da vacina e levar o documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal.
O cronograma de vacinação nas unidades municipais de Ensino Fundamental será divulgado posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação junto a equipe escolar.

INFLUENZA

A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza, a partir das 14h desta sexta-feira (24), mais três mil doses da vacina contra a gripe. O agendamento é realizado no site da prefeitura do município. As vagas são destinadas a todos os públicos da campanha de vacinação contra a Influenza.
As vacinas serão aplicadas ao longo da próxima semana, nas Unidades de Saúde e também no Amorabarra.

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