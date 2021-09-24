Portugal é líder mundial na taxa de vacinação contra Covid-19

Aos poucos, o governo vai diminuindo as restrições, como no uso da máscara (agora obrigatória apenas em locais fechados) e no distanciamento social Crédito: Câmara Municipal de Lisboa

Portugal é hoje o país no mundo com a maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa contra a Covid-19 . Segundo o último relatório semanal da vacinação da Direção Geral da Saúde, publicado em 19 de setembro, 83% da população portuguesa, o que equivale a aproximadamente 8,6 milhões de pessoas, já concluiu o processo de vacinação completa e 86%, o que representa 8,9 milhões de pessoas, tomaram primeira dose da vacina.

O site de estatísticas Our World in Data, que possui dados atualizados em 21 de setembro, também coloca Portugal na liderança com um percentual de vacinação um pouco acima, com 84,2% da população com a vacinação completa e 87,5% com pelo menos um dose.

A Task Force – coordenadora da logística da vacinação – estima superar até o fim de setembro a meta de 85% da população portuguesa com a vacinação completa. Depois de enfrentar sérios problemas com a vacinação e o aumento dos números de contágios no início do ano, Portugal deu a volta e assumiu a liderança no combate à pandemia.

Entretanto, apesar do número de contágios, internações e óbitos terem reduzido de forma significativa, o que demonstra o efeito da vacinação na população, com o fim do verão europeu, o país se prepara para conter uma possível nova onda, principalmente no período do inverno.

Outro fato que chama atenção é a taxa de adesão à vacinação, ela é elevada pelo fato de Portugal ter um baixo número de negacionistas. Por outro lado, também conta com o apoio nos partidos políticos na adesão em massa para a vacinação. Aos poucos, o país vai retomando o crescimento, e o governo diminuindo as restrições, como no uso da máscara (agora obrigatória apenas em locais fechados) e no distanciamento social.