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Pandemia

Portugal é líder mundial na taxa de vacinação contra Covid-19

A Task Force – coordenadora da logística da vacinação no país – estima superar até o fim de setembro a meta de 85% da população portuguesa com a vacinação completa

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 set 2021 às 02:00
Fernando Manhães

Colunista

Fernando Manhães

Portugal chegou a ter dias sem nenhuma morte por Covid-19, mas tendência se reverteu
Aos poucos, o governo vai diminuindo as restrições, como no uso da máscara (agora obrigatória apenas em locais fechados) e no distanciamento social Crédito: Câmara Municipal de Lisboa
Portugal é hoje o país no mundo com a maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa contra a Covid-19. Segundo o último relatório semanal da vacinação da Direção Geral da Saúde, publicado em 19 de setembro, 83% da população portuguesa, o que equivale a aproximadamente 8,6 milhões de pessoas, já concluiu o processo de vacinação completa e 86%, o que representa 8,9 milhões de pessoas, tomaram primeira dose da vacina.
O site de estatísticas Our World in Data, que possui dados atualizados em 21 de setembro, também coloca Portugal na liderança com um percentual de vacinação um pouco acima, com 84,2% da população com a vacinação completa e 87,5% com pelo menos um dose.
A Task Force – coordenadora da logística da vacinação – estima superar até o fim de setembro a meta de 85% da população portuguesa com a vacinação completa. Depois de enfrentar sérios problemas com a vacinação e o aumento dos números de contágios no início do ano, Portugal deu a volta e assumiu a liderança no combate à pandemia.

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Entretanto, apesar do número de contágios, internações e óbitos terem reduzido de forma significativa, o que demonstra o efeito da vacinação na população, com o fim do verão europeu, o país se prepara para conter uma possível nova onda, principalmente no período do inverno.
Outro fato que chama atenção é a taxa de adesão à vacinação, ela é elevada pelo fato de Portugal ter um baixo número de negacionistas. Por outro lado, também conta com o apoio nos partidos políticos na adesão em massa para a vacinação. Aos poucos, o país vai retomando o crescimento, e o governo diminuindo as restrições, como no uso da máscara (agora obrigatória apenas em locais fechados) e no distanciamento social.
Antes, as pessoas precisavam ser convocadas pelo DGS – Direção Geral da Saúde para se vacinar. A partir deste mês de setembro, qualquer pessoa poderá solicitar seu agendamento através da senha digital ou se dirigindo a um dos pontos de vacinação espalhados pelo país.

Fernando Manhães

É publicitário e escreve sobre suas experiência em Portugal, com foco em consumo e sustentabilidade.

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