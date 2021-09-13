Governo do ES viabiliza escritório em Portugal para facilitar negócios

Manobra de navio carregado com containers no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

governo do Espírito Santo está viabilizando a abertura de um escritório de negócios em Portugal . O assunto será discutido nesta segunda-feira (13) no Palácio Anchieta, em Vitória, durante assinatura de um termo de cooperação entre o Estado e o país europeu.

Pela primeira vez em viagem ao Espírito Santo, o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramon, fará encontros com representantes do comércio, da indústria e do governo estadual nesta segunda-feira.

Em entrevista ao Bom dia ES, da TV Gazeta, o emissário disse que o Porto de Vitória é uma porta de entrada e saída, além de ser um cartão de visita do Espírito Santo. Na avaliação dele, o modal de transporte capixaba deve ser ainda mais aproveitado por Portugal.

"Já temos uma relação comercial significativa. Importamos do Espírito Santo minerais, frutas frescas, como o mamão. O Espírito Santo é considerado um estado importante para facilitar importação e exportação com seus seis portos"" Luís Faro Ramon - Embaixador de Portugal no Brasil

Segundo Luís, a abertura de um escritório com a digital do Espírito Santo em Portugal deve dar mais segurança aos capixabas que moram ou têm empresas em solo português e também para os brasileiros que planejam investir naquele país.

"Penso que a abertura do escritório do governo do Espírito Santo lá, vai ajudar, vai ser um passo mais no sentido de aprofundar a relação e dar ao português a possibilidade de negócio com o Espírito Santo, mas apresentar ao empresário do Estado a realidade portuguesa atual", avalia o embaixador.

O cônsul honorário de Portugal no Espírito Santo, Amós Alves de Souza, destaca que esse canal vai orientar e facilitar o relacionamento de negócio entre Portugal e o Espírito Santo

ASSINATURA DE TERMO

Às 18h desta segunda-feira, Luís Faro participa da assinatura do termo de cooperação entre Associação de Atração de Investimentos e Internacionalização de Portugal, Findes, Câmara Portuguesa e o governo do Estado. O encontro será realizado no Palácio Anchieta, na Capital, e será transmitido pelas redes sociais.