Com o feriadão nacional de Corpus Christi, que acontece a partir desta quinta-feira (3), muitos serviços terão seus funcionamentos afetados. Apesar disto, os ônibus do Sistema Transcol vão funcionar normalmente na quinta (3) e sexta-feira (4), com tabela de dias úteis. A informação foi confirmada pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES).
No entanto, de acordo com portaria do governo do Estado, ônibus não podem circular em feriados nacionais em cidades classificadas no risco alto de transmissão para a Covid-19. No mapa de risco vigente, válido até o domingo (13), todos os municípios da Grande Vitória, exceto Viana, estão classificados no risco alto.
Corpus Christi - saiba como vão rodar os ônibus no ES durante feriadão
No dia 29 de março, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, sancionou uma lei municipal que estabeleceu um feriadão na Capital, portanto, o feriado de Corpus Christi foi adiantado para o dia 31 de março. A justificativa do projeto foi aumentar o isolamento físico entre as pessoas em um momento crítico da pandemia de Covid-19 no Espírito Santo. Os ônibus também vão circular normalmente em Vitória.
A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) questionando a não permissão do decreto em relação à circulação dos ônibus em cidades classificadas em risco alto em feriados nacionais. A Semobi respondeu que a situação deveria ser apurada junto à Ceturb-ES que, por sua vez, apenas reafirmou que o funcionamento será normal, "com tabela de dias úteis".
Atualização
03/06/2021 - 5:20
A Semobi e a Ceturb-ES enviaram nota sobre o caso. O texto foi atualizado.