Corpus Christi: saiba como vão rodar os ônibus no ES durante feriadão

A reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) questionando a não permissão do decreto em relação à circulação dos ônibus em cidades classificadas em risco alto em feriados nacionais. A Semobi respondeu que a situação deveria ser apurada junto à Ceturb-ES que, por sua vez, apenas reafirmou que o funcionamento será normal, "com tabela de dias úteis".