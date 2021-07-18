Corpos de vítimas de acidente em Ibatiba estão em Vitória para identificação

Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos – um Fiat Uno e uma carreta – bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada. O Fiat Uno pegou fogo e as três ocupantes do carro morreram carbonizados. O motorista da carreta permaneceu no local da colisão, mas não foi encaminhado para a delegacia. Em um primeiro momento, os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum envolvido no acidente foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.