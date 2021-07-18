Corpos de vítimas de acidente em Ibatiba estão em Vitória para identificação

Os corpos das três pessoas que morreram após serem carbonizadas durante um acidente foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação. A colisão ocorreu na manhã deste sábado (17), no KM 157 da BR 262, na altura de Ibatiba, na região do Caparaó. Vítimas ainda não foram identificadas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos – um Fiat Uno e uma carreta – bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada. O Fiat Uno pegou fogo e as três ocupantes do carro morreram carbonizados. O motorista da carreta permaneceu no local da colisão, mas não foi encaminhado para a delegacia. Em um primeiro momento, os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum envolvido no acidente foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A perícia da Polícia Civil esteve no local do fato e os corpos das vítimas foram recolhidos por uma funerária. Como foram carbonizados, os ocupantes do veículo só serão identificados após exame cadavérico. Podem ser solicitados também exames laboratoriais, sendo que o DNA, pode ser um deles.