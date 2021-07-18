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Tragédia no Caparaó

Corpos de vítimas de acidente em Ibatiba estão em Vitória para identificação

Como os corpos foram carbonizados, os ocupantes do veículo só serão identificados após exame cadavérico. Colisão ocorreu na manhã deste sábado (17)
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

17 jul 2021 às 21:26

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 21:26

Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba
Colisão entre Fiat Uno e carreta deixou três vítimas carbonizadas, em Ibatiba Crédito: Corpo de Bombeiros
Os corpos das três pessoas que morreram após serem carbonizadas durante um acidente foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para identificação. A colisão ocorreu na manhã deste sábado (17), no KM 157 da BR 262, na altura de Ibatiba, na região do Caparaó. Vítimas ainda não foram identificadas. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos – um Fiat Uno e uma carreta – bateram de frente. A dinâmica do acidente não foi informada. O Fiat Uno pegou fogo e as três ocupantes do carro morreram carbonizados. O motorista da carreta permaneceu no local da colisão, mas não foi encaminhado para a delegacia. Em um primeiro momento, os corpos foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. 
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum envolvido no acidente foi encaminhado à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Disse ainda que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A perícia da Polícia Civil esteve no local do fato e os corpos das vítimas foram recolhidos por uma funerária. Como foram carbonizados, os ocupantes do veículo só serão identificados após exame cadavérico. Podem ser solicitados também exames laboratoriais, sendo que  o DNA, pode ser um deles.

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