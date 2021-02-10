Corpo do quinto tripulante que desapareceu em lancha é encontrado no RJ

A lancha "O Masetro" foi comprada por Ricardo há cerca de um ano e seguia em direção a Fortaleza, com 5 tripulantes Crédito: Divulgação

"O Maestro" que estava desaparecido foi encontrado nesta terça-feira (9) no litoral norte do Rio de Janeiro. Agora os cinco amigos que sumiram no naufrágio da embarcação O corpo do último tripulante da lanchaque estava desaparecido foi encontrado nesta terça-feira (9) no litoral norte do Rio de Janeiro. Agora os que saiu do Rio de Janeiro em direção a Fortaleza, no Ceará, com parada programada em Vitória para reabastecimento, foram localizados e identificados.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil do Estado carioca disse que o Departamento-Geral de Polícia Técnico-Científica (DGPTC), por meio do Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, confirmou que o corpo encontrado no mar foi identificado como sendo de Jose Claudio de Sousa Vieira. Ele já foi liberado para retirada dos familiares.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Wilson Martins dos Santos e Ricardo José Kirst tiveram o reconhecimento confirmado no último sábado (6). Domingos Salvio Ribeiro de Souza e Guilherme Ambrósio de Oliveira Nascimento foram identificados na última segunda-feira (8). O último corpo encontrado foi o de Jose Cláudio de Sousa Vieira, o quinto tripulante da lancha encontrado. Ele teve o reconhecimento confirmado nesta quarta (10).

Ricardo Kirst e Wilson dos Santos tiveram os corpos reconhecidos por familiares no IML de Macaé, no Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com a Marinha, o corpo de Jose foi visualizado por um barco pesqueiro a aproximadamente 35 quilômetros a sudeste do Farol de Cabo Frio nesta terça-feira (9), quando se completaram 10 dias de buscas. Um navio-patrulha fez o recolhimento para o traslado e trabalhos de identificação.

A lancha "O Maestro" saiu do Rio de Janeiro com destino ao Ceará no dia 26 de janeiro, com parada programada em Vitória para reabastecimento. O último contato foi feito em 29 de janeiro e as buscas iniciadas pela Marinha no dia 31. De lá para cá, cinco corpos foram encontrados, sendo o último nesta terça-feira (9).