Coronavírus: ES registra 8.673 mortes e quase 417 mil casos da doença

Uso de máscara e álcool: medidas preventivas contra a Covid-19 Crédito: Prostooleh/Freepik

Também nas últimas 24 horas, foram identificados 1.331 novos casos, chegando a 416.932 pessoas infectadas pela Covid-19 em território capixaba. Mais 793 pacientes estão recuperados da doença e o número de curados chegou a 387.099 nesta tarde.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.933. Vila Velha aparece em segundo, com 51.705 confirmações da doença, seguida por Vitória (45.333) e Cariacica (32.243).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.839 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.438), em Vila Velha.