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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 8.673 mortes e quase 417 mil casos da doença

Em 24 horas, foram registrados 37 óbitos e 1.331 novas confirmações da doença, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde (Sesa) neste domingo (18)

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 17:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 abr 2021 às 17:25
Uso de máscara e álcool gel: carta de economistas incentiva que governo intensifique o estímulo à adoção de medidas preventivas contra a Covid-19
Uso de máscara e álcool: medidas preventivas contra a Covid-19 Crédito: Prostooleh/Freepik
O novo coronavírus já interrompeu 8.673 vidas no Espírito Santo, desde o início da pandemia, em março de 2020. Somente nas últimas 24 horas, foram registrados 37 novos óbitos, segundo o painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo (18).
Também nas últimas 24 horas, foram identificados 1.331 novos casos, chegando a 416.932 pessoas infectadas pela Covid-19 em território capixaba. Mais 793 pacientes estão recuperados da doença e o número de curados chegou a 387.099 nesta tarde.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 51.933. Vila Velha aparece em segundo, com 51.705 confirmações da doença, seguida por Vitória (45.333) e Cariacica (32.243).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 6.839 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.438), em Vila Velha.
Até este sábado, mais de 1,22 milhão de testes já foram realizados para identificar o vírus no Estado. A taxa de letalidade da doença continua em 2,1%.

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