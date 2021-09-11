Coronavírus: ES registra 742 novos casos e uma morte em 24 horas

O Espírito Santo chegou ao total de 12.351 vidas interrompidas pelo coronavírus e 570.816 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados um óbito e novas 742 infecções pela Covid-19, conforme dados publicados neste sábado (11) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 71.638. Na sequência, aparece Vila Velha (71.170), seguida por Vitória (62.583) e Cariacica (43.197). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.134), no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.795 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.836. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.543 contaminações.
Até este sábado (11), mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 547.279, com 236 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.741.890 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.381.341 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.055 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, de dose única.