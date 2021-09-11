Coronavírus: ES registra 742 novos casos e uma morte em 24 horas

Novo coronavírus, causador da Covid-19 Crédito: Freepik

Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.795 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.836. Em terceiro lugar, Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.543 contaminações.

Até este sábado (11), mais de 1,97 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 547.279, com 236 novos registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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