Coronavírus: ES registra 6.476 mortes e passa dos 329 mil casos

Representação do Sars Cov Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.041 novos casos, chegando a 329.642 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.463. Serra aparece em segundo, com 41.410 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.363) e Cariacica (25.789).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.544 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.774), em Vila Velha.

Até esta quarta-feira (03), mais de 986 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 311.415, sendo 951 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.