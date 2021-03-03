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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.476 mortes e passa dos 329 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 19 mortes e 1.041 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 

03 mar 2021 às 17:03

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:03

Representação do Sars Cov 2, vírus que provoca a Covid-19
Representação do Sars Cov Crédito: Pixabay
Mais 19 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (03), totalizando 6.476 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.041 novos casos, chegando a 329.642 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.463. Serra aparece em segundo, com 41.410 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.363) e Cariacica (25.789). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.544 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.774), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (03), mais de 986 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 311.415, sendo 951 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 129.359 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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