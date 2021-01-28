Coronavírus: ES registra 5.796 mortes e passa de 290 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 19 mortes e 1.169 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quinta-feira (28).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.796 mortes provocadas pela doença e 290.775 pessoas infectadas.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.676. Em seguida, aparecem Serra (36.156), Vitória (32.223) e Cariacica (23.530).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.831 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.295.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 272.645. A taxa de letalidade da Covid-19 é de 1,9% e mais de 880 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.