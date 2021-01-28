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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.796 mortes e passa de 290 mil casos

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), foram 19  mortes e  1.169 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 17:02

Publicado em 

28 jan 2021 às 17:02
Máscara e mapa do ES
Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual
O Espírito Santo registrou mais 19 mortes e 1.169 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quinta-feira (28).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.796 mortes provocadas pela doença e 290.775  pessoas infectadas. 
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.676. Em seguida, aparecem Serra (36.156), Vitória (32.223) e Cariacica (23.530). 
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.831  pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.295.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 272.645.  A taxa de letalidade da Covid-19 é de 1,9% e mais de 880 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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