Coronavírus: ES registra 5.796 mortes e passa de 290 mil casos

Crédito: Teddy Rawpixel/Rawpixel/Montagem Editoria visual

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.796 mortes provocadas pela doença e 290.775 pessoas infectadas.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.676. Em seguida, aparecem Serra (36.156), Vitória (32.223) e Cariacica (23.530).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.831 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.295.