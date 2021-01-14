Coronavírus: ES registra 5.450 mortes e passa de 271 mil casos

Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado Crédito: Pixabay

O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.818 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), divulgados na tarde desta quinta-feira (14). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.450 mortes provocadas pela doença e 271.041 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 36.294 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.518), Vitória (30.882) e Cariacica (22.311).

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.571 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.994.