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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.450 mortes e passa de 271 mil casos

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram 31 mortes e  1.818 novos casos de coronavírus em 24 horas

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 17:07

Publicado em 

14 jan 2021 às 17:07
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 31 mortes e 1.818 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde desta quinta-feira (14). Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.450 mortes provocadas pela doença e 271.041 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 36.294 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (33.518), Vitória (30.882) e Cariacica (22.311).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.571 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.994.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a  251.996. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 826 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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