Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.796 mortes e passa de 230 mil casos

Estado registrou 37 óbitos e 1.679 casos nas últimas 24 horas, de acordo com a Secretaria da Saúde nesta segunda-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:54

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:54

Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 37 óbitos e 1.679 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (21). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.796 mortes pela doença e 230.420 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 32.147 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (28897), Vitória (27.445) e Cariacica (19.766). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.051 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.592.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 211.598. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 730 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

Veja Também

Inquérito escolar: 60% dos estudantes do ES com Covid eram assintomáticos

Praias durante a pandemia: entenda riscos e cuidados necessários

Especialistas tiram dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alerta de chuvas intensas no Norte e Noroeste do ES neste sábado
Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados