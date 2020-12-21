Coronavírus: ES registra 4.796 mortes e passa de 230 mil casos

O Espírito Santo registrou 37 óbitos e 1.679 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (21). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.796 mortes pela doença e 230.420 pessoas infectadas pela doença.
O município de Vila Velha, com 32.147 registros, mantém o maior número de moradores infectados desde o início da pandemia. Em seguida, estão Serra (28897), Vitória (27.445) e Cariacica (19.766). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.051 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.592.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 211.598. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e mais de 730 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.