Coronavírus: ES registra 4.696 mortes e passa de 223 mil casos

O Espírito Santo registrou 33 mortes e 2.292 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (17). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.696 mortes pela doença e 223.219 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 31.611 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (27.952 casos), Vitória (26.708) e Cariacica (19.295).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.983 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.547.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 205.007. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 714.771 testes já foram realizados no Estado.