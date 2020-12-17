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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.696 mortes e passa de 223 mil casos

Estado registrou 33 óbitos e 2.292 casos nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pela Secretaria da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:04

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:04

Coronavírus, covid-19
Coronavírus, covid-19 Crédito: Pixabay
Espírito Santo registrou 33 mortes e 2.292 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde  (Sesa), atualizado na tarde desta quinta-feira (17). Até o momento, o Estado contabiliza um total de 4.696 mortes pela doença e 223.219 casos confirmados.
O município de Vila Velha, com 31.611 registros, mantém o maior número de moradores infectados. Em seguida, estão Serra (27.952 casos), Vitória (26.708) e Cariacica (19.295).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.983 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.547.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 205.007. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 714.771 testes já foram realizados no Estado.

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