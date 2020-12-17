Coronavírus: ES registra 4.696 mortes e passa de 223 mil casos

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 3.983 pessoas contaminadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.547.

A quantidade de curados também subiu, chegando a 205.007. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,1%, e 714.771 testes já foram realizados no Estado.