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Pandemia

Coronavírus: ES registra 4.349 mortes e passa de 195 mil casos

No total, 195.437  pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.349 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:45

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:45

Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário
Empresária vai ter que fornecer máscaras contra Covid-19 após cometer crime tributário Crédito: Freepik

Atualização

03/12/2020 - 6:49
O Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), passou por duas atualizações no final da tarde desta quinta-feira (03). Na primeira atualização, foram registrados 195.255 casos  e 4.347 mortes. Já na segunda, os números aumentaram para 195.437 casos e 4.349 mortes. Os dados de pessoas curadas e testes realizados também sofreram alterações. O texto foi atualizado. 
Mais 27 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quinta-feira (03), elevando para 4.349 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 195.437 casos confirmados da doença, 1.612 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.456 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.045), Vitória (24.527) e Cariacica (17.347). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.639 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.255.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 180.250.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e  648.913 mil testes já foram realizados no Estado.

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