Coronavírus: ES registra 4.349 mortes e passa de 195 mil casos

O Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), passou por duas atualizações no final da tarde desta quinta-feira (03). Na primeira atualização, foram registrados 195.255 casos e 4.347 mortes. Já na segunda, os números aumentaram para 195.437 casos e 4.349 mortes. Os dados de pessoas curadas e testes realizados também sofreram alterações. O texto foi atualizado.