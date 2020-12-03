Coronavírus: ES registra 4.349 mortes e passa de 195 mil casos

Atualização
03/12/2020 - 6:49
O Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), passou por duas atualizações no final da tarde desta quinta-feira (03). Na primeira atualização, foram registrados 195.255 casos e 4.347 mortes. Já na segunda, os números aumentaram para 195.437 casos e 4.349 mortes. Os dados de pessoas curadas e testes realizados também sofreram alterações. O texto foi atualizado.
Mais 27 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quinta-feira (03), elevando para 4.349 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 195.437 casos confirmados da doença, 1.612 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 28.456 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Serra (25.045), Vitória (24.527) e Cariacica (17.347). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.639 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.255.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 180.250. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,24%, e 648.913 mil testes já foram realizados no Estado.