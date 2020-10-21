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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.755 mortes e passa de 147 mil casos

No intervalo de 24 horas, 15  mortes foram registradas e 1.162 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 17:00

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 17:00

Teste rápido de coronavírus
Teste rápido de coronavírus Crédito: Prefeitura de Jundiaí/Divulgação
O Espírito Santo chegou, nesta quarta-feira (21), a 3.755 mortes pela Covid-19 registradas. No total, são 147.395 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 1.162 novos casos e 15 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total acumulado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 21.303 registros da doença, seguido por Vitória (18.871), Serra (18.328) e Cariacica (13.322). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.711 moradores infectados.
O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 135.808 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado permaneceu em 2,5% e, até agora, 468.646 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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