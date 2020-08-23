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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.026 mortes e 105 mil casos

De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 11 mortes e 255 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2020 às 17:47

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 17:47

100 mil casos de coronavírus
O Espírito Santo passou de três mil mortes pela Covid-19 na última semana Crédito: Arte Geraldo Neto
novo coronavírus já causou a morte de 3.026 pessoas no Espírito Santo. É o que aponta a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde deste domingo (23). Já o número de pessoas infectadas é de 105.888. Deste total, 92.151 já estão recuperadas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,9%. Nas últimas 24 horas, 11 mortes e 255 novos casos foram registrados.
Os municípios com mais casos registrados seguem sendo os da Grande Vitória. Vila Velha aparece como a cidade com mais pessoas infectadas, com 15.238 casos. Em seguida aparece Vitória, com 13.395 registros; depois Serra, com 13.124 casos; e Cariacica, com 10.239 contaminações da Covid-19. No interior, Linhares continua como o município com mais casos, agora com 5.709 pessoas infectadas.
A taxa de ocupação de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) exclusivas para a Covid-19 está em 71,6%. Já as enfermarias registram 49.6% de ocupação. Ainda de acordo com o Painel Covid-19, 225.293 testes para a detecção do novo coronavírus foram realizados em todo o Espírito Santo.

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