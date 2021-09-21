Coronavírus: ES registra 12.464 mortes e 577.869 casos confirmados

O novo coronavírus causa da Covid-19 Crédito: Freepik

12.464 mortes e 577.869 casos confirmados do Espírito Santo chegou ao total dedo novo coronavírus , desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 novos óbitos e 765 infecções, segundo dados divulgados nesta terça-feira (21) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.549. Na sequência, aparece Vila Velha (72.076), seguida por Vitória (63.238) e Cariacica (43.634). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.627), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.927 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.211. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.594 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de dois milhões de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 553.633, com um acréscimo de 807 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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