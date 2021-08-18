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Números da pandemia

Coronavírus: ES registra 12.107 mortes e mais de 553 mil casos

Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 937 infecções pelo novo coronavírus, conforme atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (18)

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 20:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2021 às 20:05
Teste para detectar a presença do coronavírus
Teste para detectar a presença do coronavírus: em 24h, ES registrou 10 óbitos pela doença e 937 novos casos Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.107 mortes decorrentes da Covid-19 e 553.599 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 10 óbitos e 937 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados desta quarta-feira (18) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.701. Na sequência, aparece Vila Velha (68.773), seguida por Vitória (59.761) e Cariacica (42.262). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.924), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.340 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.490. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.239 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,87 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 531.342, com um acréscimo de 811 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.401.320 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 970.076 também já receberam a segunda dose. Outras 113.817 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

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