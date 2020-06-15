Coronavírus: ES registra 1.087 mortes e 27.652 casos confirmados

Com 32 novos óbitos por Covid-19 confirmados em 24 horas, o Espírito Santo já registra 1.087 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, segundo atualização desta segunda-feira (15) no painel da Secretaria de Estado da Saúde.
O Estado também contabiliza 27.652 casos de coronavírus, 1.183 a mais em apenas 24 horas. Com as informações mais recentes, a taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,94%; já o número de pessoas curadas chegou a 15.252. Ao todo, 73.816 pessoas fizeram o teste para detectar a doença.
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 4.904 registros da doença, seguido por Vitória (4.869), Vila Velha (4.816) e Cariacica (3.430). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 613 pessoas infectadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 558 casos.