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Pandemia

Coronavírus: ES registra 1.087 mortes e 27.652 casos confirmados

As informações constam no Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde deste segunda (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:33

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:33

Vitória - ES - Pichação sobre o coronavírus em tapume na Praia de Camburi.
Vitória - ES - Pichação sobre o coronavírus em tapume na Praia de Camburi. Crédito: Vitor Jubini
Com 32 novos óbitos por Covid-19 confirmados  em 24 horas, o Espírito Santo já registra  1.087 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, segundo atualização desta segunda-feira (15) no painel da Secretaria de Estado da Saúde.
O Estado também contabiliza  27.652 casos de coronavírus, 1.183 a mais em apenas 24 horas. Com as informações mais recentes, a taxa de letalidade no Espírito Santo está em 3,94%; já o número de pessoas curadas chegou a 15.252. Ao todo, 73.816 pessoas fizeram o teste para detectar a doença. 
Entre os municípios, Serra lidera o ranking do Estado com 4.904 registros da doença, seguido por  Vitória (4.869), Vila Velha (4.816) e Cariacica (3.430). Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, está na frente no número de casos com 613 pessoas infectadas, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 558 casos.

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