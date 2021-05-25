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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.615 mortes e passa de 473 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 26 mortes e 1.761 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2021 às 16:55

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 16:55

Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 continuam chegando nos hospitais do Estado Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (25). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.615. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.761 novos casos, chegando a 473.327 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.858. Vila Velha aparece em segundo, com 58.459 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.827) e Cariacica (36.806). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.762 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.084), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (25), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 444.209, sendo 1.698 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 908.857 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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