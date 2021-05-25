Coronavírus: ES registra 10.615 mortes e passa de 473 mil casos

Mais 26 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (25). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.615. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.761 novos casos, chegando a 473.327 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.858. Vila Velha aparece em segundo, com 58.459 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.827) e Cariacica (36.806).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.762 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.084), em Vila Velha.
Até esta terça-feira (25), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 444.209, sendo 1.698 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 908.857 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.