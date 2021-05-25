Coronavírus: ES registra 10.615 mortes e passa de 473 mil casos

Pacientes com Covid-19 continuam chegando nos hospitais do Estado Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.761 novos casos, chegando a 473.327 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 60.858. Vila Velha aparece em segundo, com 58.459 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.827) e Cariacica (36.806).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.762 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (6.084), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (25), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 444.209, sendo 1.698 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.