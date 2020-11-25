Coronavírus: ES registra 4.186 mortes e tem mais de 182 mil casos

Mais 14 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quarta-feira (25), elevando para 4.186 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 182.855 casos confirmados da doença, 1.549 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 26.888 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.635), Serra (23.306) e Cariacica (16.496). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.502 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.060.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 169.158. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e 612.832 mil testes já foram realizados no Estado.