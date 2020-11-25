Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Coronavírus: ES registra 4.186 mortes e tem mais de 182 mil casos

No total,  182.855 pessoas já foram infectadas pelo coronavírus no Espírito Santo, das quais 4.186 morreram em decorrência da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:00

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:00

Uso de máscara de proteção contra o coronavírus
Uso de máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Mais 14 óbitos foram registrados no Espírito Santo nesta quarta-feira (25), elevando para 4.186 o total de mortes provocadas pelo coronavírus. Conforme a atualização diária do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), também já são 182.855  casos confirmados da doença, 1.549 apenas em 24 horas.
O município de Vila Velha, com 26.888 registros, se mantém na liderança por ter o maior número de moradores infectados pela doença. Em seguida, estão Vitória (23.635), Serra (23.306) e Cariacica (16.496). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também não sai do topo do ranking, com 3.502 pessoas contaminadas, seguido por Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.060.
A quantidade de curados também subiu, chegando a 169.158.  A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2,3%, e  612.832 mil testes já foram realizados no Estado.

Veja Também

Governo do ES libera abertura de escolas em cidades de risco moderado

Número de casos de coronavírus em 24h é o maior desde julho no ES

O ES é um dos Estados que já iniciou a segunda onda da Covid?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim do mistério: MUG anuncia enredo para o Carnaval 2027
Imagem de destaque
Senado reconhece estágio como experiência profissional
Imagem de destaque
Barba é o novo cabelo? Conheça 3 estilos que estão em alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados