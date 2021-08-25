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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 12.177 mortes e ultrapassa 558 mil casos

Segundo atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quarta-feira (25), o Estado registrou 17 óbitos e confirmou 874 infecções em 24 horas

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 17:23
Teste para detecção da Covid-19
Atualmente, mais de 1,9 milhão de testes já foram realizados no Estado para identificar a Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.177 mortes e 558.799 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 17 óbitos e 874 infecções, conforme dados desta quarta-feira (25) do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.233. Na sequência, aparece Vila Velha (69.463), seguida por Vitória (60.847) e Cariacica (42.554). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.257), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.534 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.598. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.333 contaminações.
Até esta quarta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 535.821, sendo que 604 curas foram registradas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.590.264 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.052.802 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.023 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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