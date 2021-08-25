Coronavírus: ES chega a 12.177 mortes e ultrapassa 558 mil casos

Atualmente, mais de 1,9 milhão de testes já foram realizados no Estado para identificar a Covid-19

Até esta quarta-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 535.821, sendo que 604 curas foram registradas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.590.264 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.052.802 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.023 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.