Coronavírus: ES chega a 12.160 mortes e 557.925 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 12.160 mortes e 557.925 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 15 óbitos e 817 infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (24), no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.150. Na sequência, aparece Vila Velha (69.358), seguida por Vitória (60.729) e Cariacica (42.529). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.191), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.515 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.587. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.323 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 535.217, sendo que 595 curas foram registradas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.588.108 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.050.990 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.019 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.