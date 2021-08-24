Coronavírus: ES chega a 12.160 mortes e 557.925 casos confirmados

Até esta terça-feira, mais de 1,9 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 535.217, sendo que 595 curas foram registradas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.588.108 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.050.990 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.019 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.