Coronavírus: ES chega a 12.145 mortes e ultrapassa os 557 mil casos

Desde o início da pandemia, mais de 12 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no ES

Até esta segunda-feira (23), mais de 1,89 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 534.622, sendo que 876 curas foram registradas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.544.484 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.039.666 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.005 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.