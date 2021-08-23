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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 12.145 mortes e ultrapassa os 557 mil casos

Painel Covid-19 foi atualizado nesta segunda-feira (23); Estado registrou 14 óbitos e confirmou 716 infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2021 às 20:46
Teste rápido de coronavírus
Desde o início da pandemia, mais de 12 mil pessoas já morreram em decorrência da Covid-19 no ES Crédito: Divulgação | Prefeitura de Jundiaí
Espírito Santo chegou ao total de 12.145 mortes e 557.108 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 716 infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (23), no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.041. Na sequência, aparece Vila Velha (69.250), seguida por Vitória (60.692) e Cariacica (42.449). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.128), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.505 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.562. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.310 contaminações.
Até esta segunda-feira (23), mais de 1,89 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 534.622, sendo que 876 curas foram registradas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.544.484 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.039.666 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.005 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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