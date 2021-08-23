Coronavírus: ES chega a 12.145 mortes e ultrapassa os 557 mil casos

O Espírito Santo chegou ao total de 12.145 mortes e 557.108 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 716 infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (23), no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 70.041. Na sequência, aparece Vila Velha (69.250), seguida por Vitória (60.692) e Cariacica (42.449). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.128), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.505 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.562. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.310 contaminações.
Até esta segunda-feira (23), mais de 1,89 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 534.622, sendo que 876 curas foram registradas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 2.544.484 pessoas receberam a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Destas, 1.039.666 também já tomaram a segunda dose. Há ainda 114.005 que foram vacinadas com o imunizante da Janssen, que é de dose única.