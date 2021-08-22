Coronavírus: ES chega a 12.131 mortes e 556.392 mil casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença Crédito: Freepik

Espírito Santo chegou ao total de 12.131 mortes e 556.392 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dois óbitos e 189 novas infecções, segundo dados divulgados neste domingo (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ).

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.955. Na sequência, aparece Vila Velha (69.132), seguida por Vitória (60.600) e Cariacica (42.415). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.066), que fica no Sul do Estado.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.480 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.542. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.303 contaminações.

Até este domingo, mais de 1,89 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 533.746. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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