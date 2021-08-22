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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 12.131 mortes e 556.392 mil casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença

Publicado em 22 de Agosto de 2021 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2021 às 17:29
Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.131  mortes e 556.392 casos confirmados do coronavírus desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados dois óbitos e 189 novas infecções, segundo dados divulgados neste domingo (22) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.955. Na sequência, aparece Vila Velha (69.132), seguida por Vitória (60.600) e Cariacica (42.415). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (28.066), que fica no Sul do Estado.

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Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.480 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.542. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.303 contaminações.
Até este domingo, mais de 1,89 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 533.746. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação, 2.470.307 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Tomaram, no total, a segunda dose ou a vacina de dose única 1.139.175 pessoas no ES - 113.950 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. E 1.025.225 receberam a segunda dose de outro imunizante.

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