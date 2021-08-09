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Números da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.993 mortes e 547.356 mil casos confirmados

Segundo atualização do Painel Covid-19 na tarde desta segunda-feira (9), Estado registrou 13 óbitos e 462 novas infecções pelo novo coronavírus em 24 horas

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2021 às 18:46
Coronavírus
Coronavírus: em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 462 novas infecções no Estado Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira (9), o Espírito Santo chegou ao total de 11.993 mortes e 547.356 mil casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 13 óbitos e 462 novas infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Serra segue como a cidade que acumula o maior número de pessoas que contraíram a doença: 68.983. Na sequência, aparece Vila Velha (68.027), seguida por Vitória (58.423) e Cariacica (41.886). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (27.617), que fica no Sul do Estado.
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com um total de 9.132 casos confirmados da Covid-19. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.397. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.114 contaminações.
Até esta segunda, mais de 1,84 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 525.581, com um acréscimo de 763 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.086.802 pessoas já receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 834.044 também já receberam a segunda dose. Além delas, 102.727 pessoas receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única. 

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