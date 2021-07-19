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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.742 mortes e mais de 534 mil casos confirmados

Estado registrou 27 óbitos e 872 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 desta segunda-feira (19)

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2021 às 18:29
Coronavírus
Coronavírus: ES chegou a  511.012 pessoas curadas Crédito: Pixabay
Espírito Santo chegou a 11.742 mortes e tem 534.718 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (19). Nas últimas 24 horas, foram 27 óbitos e 872 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades, a Serra é a que apresenta mais pessoas infectadas: 67.736. Em segundo lugar aparece Vila Velha (66.260), seguida por Vitória (56.675) e Cariacica (41.191). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.955), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.844 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.189. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.954.
Até esta segunda, mais de 1,7 milhão de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 511.012, com um acréscimo de 982 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

O Painel de Vacinação desta segunda não foi atualizado até 18h. No último dado registrado, no domingo, consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.823.132 no Espírito Santo. Desses, 714.458 também já receberam a segunda dose.

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