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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.662 mortes e mais de 528 mil casos confirmados

Nesta segunda-feira (12), Estado registrou 17 óbitos e 909 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 18:17
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
Nesta segunda-feira (12), o Espírito Santo chegou ao total de 11.662 mortes e 528.709 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos óbitos e 909 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 66.832. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.403), seguida por Vitória (56.025) e Cariacica (40.979). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.773), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.747 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.080. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.900.
Até esta segunda-feira (12), mais de 1,67 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 504.104, sendo 1.077 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação desta segunda-feira  (12), consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.796.739 no Espírito Santo. Desses, 688.797 também já receberam a segunda dose. 

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