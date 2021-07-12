Covid-19: Vitória abre agendamento para 2ª dose da AstraZeneca

A Prefeitura de Vitória abre agendamento nesta terça-feira (13), às 10h, para quem precisa tomar a 2ª dose do imunizante da AstraZeneca. Serão 800 vagas que estarão disponíveis para marcação no site da prefeitura e no aplicativo Vitória Online. Pode se inscrever quem recebeu a primeira aplicação até 7 de maio.
A segunda dose será aplicada na quarta-feira (14), no ginásio da Faculdade Salesiano.
GRÁVIDAS E PUÉRPERAS
No mesmo agendamento, também nesta terça, às 10h, grávidas e puérperas - mulheres que tiveram parto há no máximo 45 dias - poderão agendar horário e local para receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em Vitória.
A informação da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) é de que são 200 vagas para a primeira dose de gestantes e puérperas, que também serão imunizadas na quarta-feira (14), mas em local diferente: na Igreja Batista de Jardim da Penha.