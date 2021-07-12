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Imunização

Covid-19: Vitória abre agendamento para 2ª dose da AstraZeneca

Na mesma marcação, realizada nesta terça-feira (13),  também serão disponibilizadas vagas para a primeira dose de gestantes e puérperas,  a serem aplicadas em outro local

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:45
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI
A Prefeitura de Vitória abre agendamento nesta terça-feira (13), às 10h,  para quem precisa tomar a 2ª dose do imunizante da AstraZeneca. Serão 800 vagas que estarão disponíveis para marcação no site da prefeitura e no aplicativo Vitória Online. Pode se inscrever quem recebeu a primeira aplicação até 7 de maio.
A segunda dose será aplicada na quarta-feira (14), no ginásio da Faculdade Salesiano.

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

No mesmo agendamento, também nesta terça, às 10h, grávidas e puérperas - mulheres que tiveram parto há no máximo 45 dias - poderão agendar horário e local para receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19 em Vitória
A informação da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) é de que são 200 vagas para a primeira dose de gestantes e puérperas, que também serão imunizadas na quarta-feira (14), mas em local diferente: na Igreja Batista de Jardim da Penha.

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