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Dados da pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.645 mortes e 527.800 casos confirmados

Estado registrou oito óbitos e 404 novas infecções nas últimas 24 horas, de acordo com a atualização do Painel Covid-19 neste domingo (11)

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2021 às 17:05
Números de infectados pelo novo coronavírus no interior do Espírito Santo aumentou, de acordo com os novos índices divulgados pelo Governo do Estado
Cidade da Serra registrou 66.688  infectados por coronavírus Crédito: Pixabay
Neste domingo (11), o Espírito Santo chegou ao total de 11.645 mortes e 527.800 casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados oito novos óbitos e 404 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra continua sendo a cidade com mais pessoas infectadas: 66.688. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (65.295), seguida por Vitória (55.980) e Cariacica (40.905). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.753), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.746 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.075. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.895.
Até este domingo (11), mais de 1,68 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 503.027, sendo 544 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação deste domingo (11), consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.739.399 no Espírito Santo. Desses, 667.120 também já receberam a segunda dose. Sem atualização até a publicação deste texto, os dados são os mesmos divulgados na última sexta-feira (9).

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