Coronavírus: ES chega a 11.645 mortes e 527.800 casos confirmados

Até este domingo (11), mais de 1,68 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 503.027, sendo 544 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

No Painel de Vacinação deste domingo (11), consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.739.399 no Espírito Santo. Desses, 667.120 também já receberam a segunda dose. Sem atualização até a publicação deste texto, os dados são os mesmos divulgados na última sexta-feira (9).