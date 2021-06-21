Coronavírus: ES chega a 11.309 mortes e tem mais de 508 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.309 mortes e 508.372 casos confirmados do novo coronavírus nesta segunda-feira (21). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 29 óbitos e 1.168 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.457. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.136 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.323) e Cariacica (39.098). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.942), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.442 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.815. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.741), também em Vitória.
Até esta segunda-feira (21), mais de 1,55 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 482.535, com um acréscimo de 2.093 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Estado. Até a tarde desta segunda-feira, um total de 1.392.558 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina. Dessas, 476.464 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.