Coronavírus: ES chega a 11.309 mortes e tem mais de 508 mil casos

Até esta segunda-feira (21), mais de 1,55 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 482.535, com um acréscimo de 2.093 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.