Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.087 mortes e ultrapassa 495 mil casos

O Estado registrou 17 óbitos e 1.153 novas infecções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Painel Covid-19 foi atualizado na tarde desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:02

Públicado em 

10 jun 2021 às 18:02
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Coronavírus
Coronavírus: 17 mortes em 24 horas no Espírito Santo Crédito: Freepik
Nesta quinta-feira (10), o Espírito Santo chegou a 11.087 mortes e 495.320 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos óbitos e 1.153 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.447. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.071 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.385) e Cariacica (37.848). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.322), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.295 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.493), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.656), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (10), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 468.836, com um acréscimo de 1.909 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta quinta-feira (10), 1.136.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda.

Veja Também

Brasil fica fora da lista de países que receberão 500 milhões de vacinas

Covid-19: Espírito Santo inicia a vacinação de assistentes sociais

Covid-19: ES recebe mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados