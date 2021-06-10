Coronavírus: ES chega a 11.087 mortes e ultrapassa 495 mil casos

Nesta quinta-feira (10), o Espírito Santo chegou a 11.087 mortes e 495.320 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos óbitos e 1.153 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 63.447. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 61.071 confirmações da doença, seguida por Vitória (53.385) e Cariacica (37.848). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (25.322), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.295 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.493), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.656), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (10), mais de 1,5 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 468.836, com um acréscimo de 1.909 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta quinta-feira (10), 1.136.024 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Dessas, 449.498 também já receberam a segunda.