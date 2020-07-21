Coronavírus: como academias vão funcionar no ES a partir desta semana

As academias em cidades de risco moderado podem atender mais de cinco alunos por hora Crédito: Divulgação

ERRAMOS: Ao contrário do que publicamos anteriormente, as academias nas cidades que estão classificadas com risco moderado para a transmissão da Covid-19, como são os casos de Vila Velha, Vitória e Serra, estão isentas da restrição de atender a apenas cinco alunos por hora. De acordo com coletiva de imprensa concedida pelo governador Renato Casagrande no dia 10 de julho, houve mudanças nas regras aplicáveis à utilização de academias de ginástica. A alteração foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 11 do mesmo mês. Apesar disso, regras de distanciamento social e higienização continuam válidas.

Apesar da extensão do funcionamento das academias, medidas de distanciamento social e higiene ainda devem ser tomadas, conforme prevê a Portaria Nº 100-R de 30 de maio. Dentre elas, está "garantir as condutas adequadas de higiene pessoal e o controle de saúde dos colaboradores e clientes, a fim de minimizar o risco de transmissão do novo coronavírus".

SHOPPINGS E LOJAS DE RUA

Já com relação ao atendimento das lojas de shoppings e de rua, houve ampliação do horário . As lojas de shoppings podem abrir das 12h às 20h, de segunda a sexta-feira. O comércio de rua fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Ainda não é permitida a abertura aos fins de semana. Já Cariacica, que ainda está em risco alto, poderá ampliar o horário de shopping, mas terá que permanecer com a abertura escalonada do comércio de rua.

Segundo o último Mapa de Risco divulgado pelo governo no sábado (18), 14 cidades continuam em risco alto, 45 em risco moderado (incluindo as da Grande Vitória, menos Cariacica) e 19 em risco baixo. Para definir a situação de cada um destes locais, o governo utiliza a Matriz de Risco, um sistema de avaliação que cruza vários indicadores para obter o nível de ameaça e vulnerabilidade das cidades diante da Covid-19.