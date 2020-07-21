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Mapa de risco

Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul poderá abrir aos finais de semana

O Parque Estadual Pedra Azul é o único que vai funcionar nos fins de semana, por estar localizado em uma zona classificada como verde. Os demais abrem visitação de segunda à sexta-feira

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 16:37
Cachoeira da Fumaça, em Alegre
Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, em Alegre, será reaberto para visitação de segunda à sexta-feira Crédito: Fernando Madeira
Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul poderá abrir aos finais de semana
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informou que os parques estaduais, já autorizados a reabrir desde esta segunda-feira (20) em cidades sem risco alto para a Covid-19, serão efetivamente abertos a partir da próxima segunda (27). O funcionamento para visitação será de segunda à sexta-feira, com exceção do Parque Estadual Pedra Azul, que, por estar localizado em uma zona classificada como verde, no Mapa de Risco do Governo do Estado, poderá funcionar também nos fins de semana, começando já no próximo sábado (25). O horário de funcionamento para visitação nos parques será de 8h às 16h.
Especificamente nos parques Pedra Azul, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça, a visitação será interrompida das 12h às 13h. O intervalo obedece aos protocolos da Portaria 141-R, de 18 de julho de 2020, que regulamenta as condições de abertura dos parques e será utilizado para preparação do parque para o próximo turno. Dentre estas atividades de preparação está a de limpeza.
O Iema destacou que apenas os atrativos naturais dos parques estarão disponíveis para visitação, o que significa que os visitantes precisarão levar garrafas de água, além do álcool em gel para uso individual. O órgão afirmou ainda que os centros de visitantes permanecerão fechados.
Com relação ao controle de visitantes por dia, o parque Cachoeira da Fumaça terá o limite máximo de 20 pessoas pela manhã e 20 pessoas à tarde; o parque Pedra Azul e o Forno Grande terão capacidade máxima de 35 pessoas pela manhã e o mesmo número à tarde, em cada parque; O parque Paulo César Vinha terá capacidade máxima de 100 visitantes por dia, de modo que, diferentemente dos outros parques, não haverá divisão por turnos. Os procedimentos para o controle de visitação do Parque de Itaúnas, de acordo com o Iema, estão em construção, mas o instituto reforçou a necessidade de evitar aglomerações, respeitando a comunidade do entorno do parque. 

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