Covid-19: Parque Estadual da Pedra Azul poderá abrir aos finais de semana

Especificamente nos parques Pedra Azul, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça, a visitação será interrompida das 12h às 13h. O intervalo obedece aos protocolos da Portaria 141-R, de 18 de julho de 2020, que regulamenta as condições de abertura dos parques e será utilizado para preparação do parque para o próximo turno. Dentre estas atividades de preparação está a de limpeza.

O Iema destacou que apenas os atrativos naturais dos parques estarão disponíveis para visitação, o que significa que os visitantes precisarão levar garrafas de água, além do álcool em gel para uso individual. O órgão afirmou ainda que os centros de visitantes permanecerão fechados.

Com relação ao controle de visitantes por dia, o parque Cachoeira da Fumaça terá o limite máximo de 20 pessoas pela manhã e 20 pessoas à tarde; o parque Pedra Azul e o Forno Grande terão capacidade máxima de 35 pessoas pela manhã e o mesmo número à tarde, em cada parque; O parque Paulo César Vinha terá capacidade máxima de 100 visitantes por dia, de modo que, diferentemente dos outros parques, não haverá divisão por turnos. Os procedimentos para o controle de visitação do Parque de Itaúnas, de acordo com o Iema, estão em construção, mas o instituto reforçou a necessidade de evitar aglomerações, respeitando a comunidade do entorno do parque.