Convento da Penha terá sábado (8) especial com romaria dedicada às mães

Neste sábado (8), o Convento da Penha, em Vila Velha, será destinado às mães. O maior espaço religioso do Espírito Santo realizará a Romaria das Mães ao Convento da Penha, mas, por conta da pandemia do novo coronavírus, a mesma ocorrerá virtualmente da mesma forma como no ano passado.
No catolicismo, maio é o "Mês de Maria", tida como a mãe das mães. A Romaria das Mães ao Convento da Penha teve início em 1956, quando as mulheres do interior do Estado aproveitavam a vinda à Capital para compra dos presentes para o Dia das Mães, para oferecerem flores a Nossa Senhora da Penha.
Como grande parte delas não conseguiam participar da Festa da Penha, por conta da dificuldade de chegar até Vitória, o sábado que antecedia o Dia das Mães era a oportunidade delas homenagearem à Mãe da Penha. Desde então, de geração em geração, as mães participam deste momento de fé.
Por conta da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a Romaria das Mães será virtual e interativa a partir das 14h. Não haverá presença do público, e os portões serão fechados ao meio-dia. O evento antecede a Celebração do Dia das Mães que ocorre às 9h do domingo. A “procissão virtual” será dividida em três momentos. O primeiro, contará com a participação dos homens do terço na tradicional reza às 14h.
A partir das 15h, com animação e acolhida, começa a celebração eucarística, que será realizada pelo frei Paulo Roberto. Em seguida, antes da bênção final, a cantora Denise Furtado vai homenagear Nossa Senhora e todas as mães com uma apresentação musical. Após a missa, vai ao ar um programa especial com orações, mensagens e surpresas para as mamães. As devotas poderão acompanhar todo o evento pelas redes sociais do Convento (YouTube, Facebook, Instagram).