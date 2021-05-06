Convento da Penha terá sábado (8) especial com romaria dedicada às mães

No catolicismo, maio é o "Mês de Maria", tida como a mãe das mães. A Romaria das Mães ao Convento da Penha teve início em 1956 , quando as mulheres do interior do Estado aproveitavam a vinda à Capital para compra dos presentes para o Dia das Mães, para oferecerem flores a Nossa Senhora da Penha.

Por conta da pandemia, pelo segundo ano consecutivo, a Romaria das Mães será virtual e interativa a partir das 14h. Não haverá presença do público, e os portões serão fechados ao meio-dia. O evento antecede a Celebração do Dia das Mães que ocorre às 9h do domingo. A “procissão virtual” será dividida em três momentos. O primeiro, contará com a participação dos homens do terço na tradicional reza às 14h.