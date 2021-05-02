Poucas&Boas: Guardião do Convento se recupera e em breve volta a celebrar missa

Frei Paulo acompanha, pela internet, a missa no Convento da Penha celebrada pelo seu confrade, o frei Pedro de Oliveira Crédito: Convento da Penha/Divulgação

“NÃO TARDARÁ”, DIZ FREI PAULO

“Sigo fazendo fisioterapia e os resultados já podem ser sentidos. Ainda não tenho previsão para voltar a celebrar as missas, mas estou certo de que não tardará”, diz o guardião à coluna. Desde o início da semana passada, além de acompanhar as transmissões das missas pelas redes sociais do Convento, Frei Paulo também participa, pela internet, da reunião de guardiães e coordenadores da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, da qual fazem parte os franciscanos do Espírito Santo.

QUE FASE...

Está nas redes sociais. “Antigamente eu esperava às 18h das sextas-feira para ir ao boteco. Agora espero o pronunciamento do governador”.

01 E 02

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), viu as 01 e 02 de sua vida fazerem uma live juntas. Estiveram presentes na conversa a primeira-dama, a promotora de Justiça Paula Pazolini, e a vice-prefeita da Capital, Capitã Estéfane.

AGENDA DESATUALIZADA

O vereador de Vitória Luiz Paulo Amorim (PV) desejou feliz aniversário, nesta sexta (30), ao saudoso advogado Antonio Carlos Pimentel Melo, que morreu em fevereiro.

2022 VEM AÍ

E na agenda de Erick Musso (Republicanos), presidente da Assembleia, nos últimos dias, tem um pouco de tudo: de integração de ônibus do Transcol em Vitória a reabertura do comércio.

VAMOS MALHAR?

Por falar em Erick, nas redes sociais ele destacou que apoia a volta das academias porque elas são “atividade essencial à preservação da saúde física e mental”. Este colunista e o presidente da Assembleia estão mesmo precisando.

A TENTAÇÃO

De um atento leitor sobre a ida do Ifes para os antigos armazéns do IBC em Jardim da Penha: "Se os meninos já bebiam cerveja na Ilha de Santa Maria e em Jucutuquara, imaginem com aqueles bares famosos lá na frente dos galpões?"

LUTO NA PM

A Polícia Militar perdeu nesta semana o major Charles Souza da Silva, ex-comandante da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). O oficial era muito respeitado na corporação e, segundo membros do alto escalão, ele foi o grande responsável de a PM e a Polícia Civil conseguirem armas internacionais, em uma licitação até então inédita.

COMUNISTAS, UNI-VOS!

Estão lançando os nomes de Paulo Hartung e do senador Contarato para disputar com o governador Casagrande o Palácio Anchieta em 2022, mas os comunistas querem saber o seguinte: Mauro Ribeiro será candidato?

O COMÉRCIO SANGRA

Imóvel que abrigava uma famosa concessionária de automóveis na Avenida César Hilal, na Praia do Suá, está à disposição para aluguel. O local fica bem perto da sede da Fecomércio.

DÁ AZAR, GENTE!

Story de Renato Casagrande, publicado nesta sexta (30), durante a entrega de uma centena de viaturas para a PM, começa com o governador andando para trás.

DEU OUTRA LIGA NO SAMBA

Mais uma Liga é criada no mundo do samba capixaba. A Liga Independente do Grupo de Acesso do Espírito Santo (Liga-ES) diz que tem como meta fortalecer os desfiles do Grupo de Acesso e dar melhores condições às escolas filiadas. São elas: Imperatriz do Forte, Chega Mais, Chegou o que Faltava, Pega no Samba, Mocidade da Praia, Império de Fátima, União Jovem de Itacibá, Eucalipto e Mocidade Serrana.

NÃO SE NEGA ÁLCOOL

Vendedores de água de coco da Grande Vitória não têm se importado de deixar frequentadores dos calçadões usarem seus frascos com álcool 70 para limparem as mãos. Mesmo aqueles que não fazem compras do produto. Em tempos de pandemia, além de água, não se deve negar álcool.

TRÂNSITO QUE MATA

O mês que se inicia é conhecido pelo movimento Maio Amarelo, ação internacional de conscientização pela redução de acidentes no trânsito. Prefeituras, como a da Serra, vão aderir a essa medida. No Espírito Santo, de janeiro a março, 165 morreram nas vias municipais, estaduais e federais. O número é 4,4% maior que o do ano passado, quando 158 vieram a óbito.

ELE MERECE!

A família Partelli, de Marilândia, no Noroeste do ES, está comemorando mais uma conquista do jovem Jiordano Lorenzoni Partelli, que obteve o primeiro lugar na seleção para o curso de Química da tradicional Universidade de Coimbra, em Portugal.

50 ANOS DE COOPERATIVA

Antônio Joaquim de Souza Neto está celebrando 50 anos como cooperado da Cooabriel e 38 anos à frente da gestão da maior cooperativa de café conilon do mundo. Toninho, como é carinhosamente chamado, exerceu o cargo de diretor-presidente da cooperativa por 26 anos.

VAI, LAÍS!

A ex-ginasta Laís Souza, que mora no Espírito Santo, publicou uma foto em que ficou em pé com a ajuda de aparelhos especiais. A coluna torce para que a multicampeã continue sendo um exemplo de vida e no esporte.

LUZ NATURAL

Moradores de alguns bairros de Vitória aguardam pela próxima lua cheia. A razão é simples: a iluminação ainda não voltou ao normal em alguns trechos que tiveram fios de cobre furtados.

O LIMÃO PRECISA DE MARACUJÁ

Um servidor do alto escalão da Prefeitura de Vila Velha está ficando conhecido, dentro e fora da administração, pelo modo, digamos, rude como trata os subordinados. Seus gritos são reconhecidos de longe.

UNHA E CARNE

O deputado federal Da Vitória (Cidadania) e o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) estão cumprindo várias agendas juntos.

NO CLIMA

Funcionários de uma construtora de um prédio na orla de Vila Velha que descansavam sob a sombra, próximo à praia, resolveram acender um cigarro com um cheiro meio estranho, daqueles que remetem à natureza.

TRÁFICO EM VITÓRIA

A Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política Sobre Drogas da Assembleia, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), realiza na quarta-feira (5) uma reunião, às 14h, em que se discutirá a questão do tráfico de drogas em Vitória. Mais uma vez, nesta sexta-feira (30), o bairro Andorinhas viveu momentos de tensão.

AGORA VAI?

“No Limite”, O próximo reality show da TV Globo, conta com dois capixabas no elenco.

EMPREENDEDORES DO ES

O programa Shell Iniciativa Jovem escolheu 123 projetos de empreendedores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo para programa de capacitação e tutoria para os negócios deslancharem. Do ES foram 12, com temas que passam por comunicação a iniciativas verdes.

LIVRO JURÍDICO

O analista judiciário e escritor Emmanuel Domingues, mestre em Direito Processual pela Ufes e alegrense radicado em Vitória desde 1994, acaba de lançar pela Editora Thoth o livro “O Agravo Interno no Código de Processo Civil de 2015”. A obra já está disponível para pré-venda no site da editora e da Amazon.

CURSO DE DIREITO ELEITORAL

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES inicia nesta segunda-feira (3) o curso "Standards Probatórios nos processos eleitorais que acarretam a perda do mandato eletivo", às 14h, com palestra de abertura do juiz federal Américo Bedê Freire Júnior e aulas com a mestre em Direito Processual Livia Mayer Totola Britto. Esse é um dos temas mais demandados do Direito Eleitoral. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://eadeje.tse.jus.br/enrol/index.php?id=286

ALÔ, ZÉ GOTINHA!