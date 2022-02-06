Consulado dos EUA vai abrir mais vagas para vistos e não prevê fechamento de fronteiras

Jacqueline Ward é a cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/US CONGEN Rio de Janeiro

A expectativa, segundo a diplomata, é que haja maior celeridade no processo, já que há uma demanda represada devido ao período que o consulado ficou fechado.

"Retomamos todos os serviços e remarcações de visto desde novembro. Temos pessoas que já tinham pedido o visto no ano passado, então a espera é um pouco maior do que gostaríamos, mas está mudando. Estamos fazendo o possível para aumentar o número de vagas e vamos aumentar em março e abril. Isso vai nos ajudar bastante", afirmou.

"Estamos muito contentes que os brasileiros podem viajar novamente aos Estados Unidos , esse intercâmbio entre os dois povos é importante para nós. Neste momento, não temos nenhuma notícia de mudança nessa política de fronteiras", afirmou, elencando as regras impostas atualmente para os viajantes.

"Primeiro, os brasileiros devem estar totalmente vacinados para viajar e fornecer um comprovante de vacinada para Covid. Além disso, é preciso de um teste negativo do laboratório para Covid feito 24 horas, um dia antes da viagem. E a dose dose da vacina tem que ter sido aplicada pelo menos duas semanas antes", pontuou.

VISITA AO ESPÍRITO SANTO

Jacqueline Ward é economista e diplomata de carreira. Serviu como conselheira para Assuntos Econômicos em Bogotá, na Colômbia. Foi assessora do secretário Colin Powell na Secretária Executiva do Departamento de Estado e atuou como diretora do Escritório Regional do Irã em Dubai durante as negociações para o acordo nuclear com o Irã em 2016.

A diplomata chegou ao Brasil em agosto de 2021 para assumir como cônsul-geral dos Estados Unidos no Consulado do Rio de Janeiro, o que, segundo ela, sempre foi um sonho. Em dezembro de 2021, visitou o Espírito Santo e se reuniu com o governador Renato Casagrande (PSB), com quem tratou sobre questões econômicas e climáticas.

"Trabalhei muito durante minha carreira com empresas norte-americanas para aumentar o nível de comércio internacional e criar empregos. E isso está relacionado com questões ambientais, sociais e de segurança. Quando visitei o Espírito Santo, tive a oportunidade de conhecer o governador Renato Casagrande e foi uma discussão excelente. Falamos sobre as questões econômicas e sobre como poderíamos ter uma parceria entre o Espírito Santo e o nosso consulado. Foi muito interessante entender mais sobre a agenda ambiental do governador e pensar como podemos ajudar com isso", disse.

PROJETOS DE EMPODERAMENTO FEMININO

Ward também citou os projetos de empoderamento feminino desenvolvidos pelo gabinete da vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) no Estado. De acordo com ela, há interesse do consulado em estabelecer parcerias.

"Foi muito interessante para mim conhecer a equipe da vice-governadora Jacqueline Moraes e o trabalho que ela está fazendo sobre empoderamento das mulheres. Estou muito orgulhosa de todos os programas, tanto os de educação quanto de empoderamento profissional. Eu quero voltar ao Espírito Santo para falar isso sobre isso."

RELAÇÃO ECONÔMICA MAIS ESTREITA

No ano passado, o governador Renato Casagrande se reuniu com o embaixador americano e assinou um memorando, uma espécie de acordo para atrair mais empresas para o Estado e também ampliar a cooperação econômica e o comércio que já existem com o país-norte americano.

Ward considera um passo importante nessa relação bilateral e diz que vai usar a experiência dela para fortalecer a parceria entre os EUA e o Espírito Santo em um plano pós-Covid, com foco no setor de petróleo e gás.