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Por mais 30 dias

EUA mantém restrição em fronteiras por pandemia de coronavírus

Canadá e o México concordaram em estender as restrições a viagens não essenciais através de suas fronteiras com os EUA por mais 30 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 09:26

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 09:26

Coronavírus (covid-19)
  Crédito: Freepik
O Departamento de Segurança Interna norte-americano informou na segunda-feira (20) que o Canadá e o México concordaram em estender as restrições a viagens não essenciais através de suas fronteiras com os EUA por mais 30 dias.
As restrições foram implementadas em 21 de março. Segundo o governo dos EUA, as viagens não essenciais incluem aquelas que são consideradas de natureza turística ou de lazer. No Estado americano da Georgia, parte do comércio, como academias e salões de beleza, vai reabrir nesta sexta-feira (24), segundo o governo do Estado, após semanas de quarentena para tentar conter o avanço do novo coronavírus.

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