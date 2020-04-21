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Caixa abre agências no ES para serviços essenciais neste feriado

Agências espalhadas por todo o Estado vão funcionar das 8h às 12h desta terça (21); assuntos relacionados ao auxílio emergencial não serão atendidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 08:29

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 08:29

Caixa, baco
  Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal vai abrir 775 agências nesta terça-feira (21), das 8h às 12h, exclusivamente para atendimentos de serviços sociais à população. No Espírito Santo serão sete agências abertas dentro do esquema especial (confira lista abaixo)

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Poderão ser realizados saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.
A Caixa esclarece que a abertura das agências no feriado não é para atendimentos relacionados ao auxílio emergencial. 

AGÊNCIAS ABERTAS NO ESPÍRITO SANTO

  • AGÊNCIA CARIACICA (Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande, Cariacica).
  • AGÊNCIA GUARAPARI (R. Getúlio Vargas, 204, Centro de Guarapari).
  • AGÊNCIA MARATAÍZES (Pc. Antônio Jacques Soares, s/n, Barra de Marataízes).
  • AGÊNCIA CARAPINA (R. Antonio Caron, 139, Planalto de Carapina, Serra).
  • AGÊNCIA VILA VELHA (Av. Champagnat, 1089, Centro de Vila Velha).
  • AGÊNCIA TERRA VERMELHA (Av. Seingal, 01, Normília da Cunha, Vila Velha).
  • AGÊNCIA BEIRAMAR (Av. Princesa Isabel, 86, Centro de Vitória).
As unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Para as salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.
A lista completa com todas as unidades que abrirão no Brasil está disponível neste link.

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