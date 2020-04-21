Caixa abre agências no ES para serviços essenciais neste feriado

A Caixa Econômica Federal vai abrir 775 agências nesta terça-feira (21), das 8h às 12h, exclusivamente para atendimentos de serviços sociais à população. No Espírito Santo serão sete agências abertas dentro do esquema especial (confira lista abaixo).
Poderão ser realizados saque INSS sem cartão; saque de Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha; saque Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de Abono Salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.
A Caixa esclarece que a abertura das agências no feriado não é para atendimentos relacionados ao auxílio emergencial.
AGÊNCIAS ABERTAS NO ESPÍRITO SANTO
- AGÊNCIA CARIACICA (Av. Expedito Garcia, 75, Campo Grande, Cariacica).
- AGÊNCIA GUARAPARI (R. Getúlio Vargas, 204, Centro de Guarapari).
- AGÊNCIA MARATAÍZES (Pc. Antônio Jacques Soares, s/n, Barra de Marataízes).
- AGÊNCIA CARAPINA (R. Antonio Caron, 139, Planalto de Carapina, Serra).
- AGÊNCIA VILA VELHA (Av. Champagnat, 1089, Centro de Vila Velha).
- AGÊNCIA TERRA VERMELHA (Av. Seingal, 01, Normília da Cunha, Vila Velha).
- AGÊNCIA BEIRAMAR (Av. Princesa Isabel, 86, Centro de Vitória).
As unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas. Somado a isso, vem sendo efetuada sinalização/delimitação dos pisos externos das agências com ocorrência de formação de filas para manutenção do afastamento social. Para as salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.