Confira o calendário de matrículas nas escolas públicas da Grande Vitória

REMATRÍCULA

- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.

- Data: até 21 de novembro

- Como fazer: o processo é online e pode ser feito direto no ambiente virtual "Boletim Escolar Online", ou pelo aplicativo Vitória Online e também por meio do endereço eletrônico https://educacao.vitoria.es.gov.br/boletim/ . Outra forma de fazer a rematrícula é comparecendo à unidade de ensino onde o aluno está matriculado.

- Transferência: quem já é aluno, mas gostaria de mudar para outra escola da rede municipal de Vitória, pode solicitar a transferência no momento da rematrícula.

NOVAS MATRÍCULAS

- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Vitória.

- Data para Educação Infantil: de 5 a 20 de dezembro de 2022

- Data para Ensino Fundamental: de 18 a 31 de janeiro de 2023

- Como fazer: para as novas matrículas, os pais ou responsáveis legais do estudante devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima do endereço da família e fazer o pré-cadastro no Sistema de Gestão Escolar. A chamada é feita a partir da ordem de prioridade no cadastro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- Comprovante de residência em Vitória, original e atual, em nome do pai, da mãe ou responsável legal;

- Certidão de nascimento da criança;

- CPF da criança, caso possua;

- CPF do pai e/ou da mãe, ou do responsável legal.