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Chamada escolar 2023

Confira o calendário de matrículas nas escolas públicas da Grande Vitória

Quem pretende ingressar ou garantir vaga no ensino público municipal ou estadual deve ficar atento às datas e documentos
Lívia Bonatto*

Lívia Bonatto*

Publicado em 

10 nov 2022 às 20:09

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 20:09

Alunos de Cariacica em sala de aula
Alunos de Cariacica em sala de aula Crédito: Cláudio Postay / PMC
O período de rematrícula para 2023 na rede pública municipal já começou nas escolas da Grande Vitória. Os pais ou responsáveis legais de crianças e adolescentes em idade escolar devem ficar atentos aos prazos estabelecidos pelas prefeituras.
Estudantes da educação infantil e ensino fundamental que já estão vinculados às instituições podem solicitar a rematrícula e a transferência interna ainda neste mês de novembro. Algumas prefeituras também divulgaram os períodos de inscrição para novos alunos, portanto, os que pretendem ingressar no próximo ano letivo devem ficar de olho nos prazos.
Confira o calendário de cada cidade da região metropolitana e os prazos da chamada escolar para o próximo período acadêmico da rede pública municipal.

Prefeitura de Vitória

REMATRÍCULA 
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: o processo é online e pode ser feito direto no ambiente virtual "Boletim Escolar Online", ou pelo aplicativo Vitória Online e também por meio do endereço eletrônico https://educacao.vitoria.es.gov.br/boletim/ . Outra forma de fazer a rematrícula é comparecendo à unidade de ensino onde o aluno está matriculado.
- Transferência: quem já é aluno, mas gostaria de mudar para outra escola da rede municipal de Vitória, pode solicitar a transferência no momento da rematrícula. 

NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja  ingressar em uma creche ou escola pública de Vitória.
- Data para Educação Infantil: de 5 a 20 de dezembro de 2022
- Data para Ensino Fundamental: de 18 a 31 de janeiro de 2023
- Como fazer: para as novas matrículas, os pais ou responsáveis legais do estudante devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima do endereço da família e fazer o pré-cadastro no Sistema de Gestão Escolar. A chamada é feita a partir da ordem de prioridade no cadastro.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de residência em Vitória, original e atual, em nome do pai, da mãe ou responsável legal;
- Certidão de nascimento da criança;
- CPF da criança, caso possua;
- CPF do pai e/ou da mãe, ou do responsável legal.

Prefeitura de Cariacica

REMATRÍCULA
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: os pais e responsáveis dos alunos já matriculados na rede podem comparecer de forma presencial na escola.

 NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Cariacica.
- Educação Infantil I,II e III (crianças de 1, 2 e 3 anos):
Pré-matrícula: de 5 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023
Matrícula: de 23 a 31 de janeiro de 2023

- Educação Infantil IV e V (crianças de 4 e 5 anos):
Pré-matrícula: de 1 a 22 de dezembro de 2022
Matrícula: de 3 a 13 de janeiro de 2023

- Ensino Fundamental (crianças a partir de 6 anos):
Pré-matrícula: de 1 a 22 de dezembro
Matrícula: de 3 a 13 de janeiro de 2023

- Como fazer: um link será disponibilizado no site da Prefeitura de Cariacica, nas datas de pré-matrícula. Os contemplados deverão comparecer presencialmente na escola, no período para matrícula.

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
 - Certidão de nascimento da criança; declaração de regularidade do Cartão de Vacina; cartão do teste do pezinho; comprovante atual de residência em nome do pai/mãe ou responsável legal pela criança; cópia do número do NIS do (a) aluno (a), caso a família seja beneficiada de recursos financeiros (Auxilio Brasil e/ou outros); histórico escolar/Declaração de transferência (a partir dos 04 anos desde que já tenha estudado).

Prefeitura da Serra

NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública da Serra.
- Data: de 14 a 21 de novembro
- Como fazer: os pais ou responsáveis dos estudantes devem realizar o cadastramento eletrônico no Sistema de Gestão escolar (SGE) da Serra.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- CPF do estudante;
- Declaração de Vacina (é exigida para a rematrícula, matrícula e transferência escolar)

Prefeitura de Vila Velha

REMATRÍCULA
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 30 de novembro
- Como fazer: a rematrícula pode ser feita presencialmente na secretaria escolar ou online pelo site https://boletimescolar.vilavelha.es.gov.br/
- Transferência:
Educação Infantil: de 14 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023
Ensino fundamental: de 27 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023

NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Vila Velha.
- Lista de espera: para realizar o cadastro do estudante, o responsável pode procurar qualquer unidade de ensino até o final deste ano (2022) ou entre 2 e 13 de janeiro de 2023 ou após o dia 1 de fevereiro.
- Data: a partir do dia 16 de fevereiro de 2023
- Como fazer: As escolas entrarão em contato com os responsáveis por meio do número de telefone cadastrado, solicitando o comparecimento na unidade municipal. A chamada segue a ordem da lista de espera e é realizada de acordo com o número de vagas disponíveis. Estarão presentes na lista de espera todos aqueles que procuraram alguma unidade de ensino e realizaram o cadastramento do estudante no Sistema de Gestão Escolar.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de residência original atualizado (últimos três meses) no nome do responsável do solicitante; certidão de nascimento ou outro documento oficial que comprove a identidade do aluno; cartão de vacina; declaração de caderneta de vacinação atualizada para alunos que possuem até 18 anos; número do cartão do SUS; número do NIS do aluno caso a família seja beneficiada por recursos financeiros; comprovante de escolaridade, por meio de histórico escolar ou declaração escolar, a partir do 2º ano do ensino fundamental de 9 anos; título de eleitor, certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos; laudo médico para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Prefeitura de Viana

REMATRÍCULA
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: os pais e responsáveis dos alunos já matriculados na rede devem procurar as unidades de ensino durante o período.
- Transferências: quem já é aluno, mas gostaria de mudar para outra escola da rede municipal, também deve procurar diretamente a unidade de ensino.

NOVAS MATRÍCULAS
- Pré-matrícula: de 22 de novembro a 7 de dezembro
- Como fazer: os responsáveis pelos estudantes devem comparecer à unidade de ensino mais próxima e preencher as três opções de escolas que desejam matriculá-los. A divulgação do resultado do remanejamento e pré-matrícula acontece até o dia 3 de janeiro. Em caso de ausência de vagas, os alunos serão alocados nas escolas em que houver vaga.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Para matrícula e rematrícula, é imprescindível que o cartão de vacina do aluno esteja devidamente atualizado. O município oferta vacinas de rotina em todas as 18 unidades básicas de saúde (UBS) da cidade conforme o horário de funcionamento das salas de vacina.

Prefeitura de Guarapari

REMATRÍCULA
- Data: até 18 de novembro
- Como fazer: a rematrícula ou remanejamento deve ser realizado nas secretarias das escolas da rede municipal e será efetivado mediante a apresentação dos documentos.

NOVAS MATRÍCULAS
- Data: 2 de janeiro de 2023
- Como fazer: a matrícula deve ser realizada nas secretarias das escolas da rede municipal e será efetivado mediante a apresentação dos documentos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- CPF do aluno (se possuir); Cópia do cartão de vacinação atualizado; Declaração de atualização do cartão de vacina (emitido pela Unidade de Saúde que atende à comunidade); Cópia do laudo médico atualizado para estudante público-alvo da educação especial ou estudante com restrição alimentar, em caso de alteração desde o último apresentado à escola; Comprovante de residência original de um dos últimos três meses ou Declaração Comprobatória de Residência, em caso de mudança de endereço; CPF dos pais e/ou responsáveis pelo aluno; Documento original de identificação oficial com foto dos pais e/ou responsáveis pelo aluno.

Colégios estaduais

Para os estudantes que pretendem ingressar em colégios estaduais, o período para se inscrever é de 22 de novembro a 22 de dezembro. A pré-matrícula será realizada de forma on-line, por meio do endereço eletrônico da Sedu (www.sedu.es.gov.br), em link específico.
Para cadastro, é necessário o CPF responsável e/ou do aluno. Depois disso, o solicitante deverá selecionar o município, série, turno e unidade escolar.  Na solicitação de pré-matrícula poderão ser requisitadas até 3 opções de escolas, por ordem de interesse.
O resultado será divulgado no site oficial da Sedu, até 3 de janeiro de 2023. A efetivação da matrícula deve ser feita no período de  4 de janeiro a 13 de janeiro de 2023.
* Lívia Bonatto é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão da editora Amanda Monteiro.

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