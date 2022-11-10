Confira o calendário de matrículas nas escolas públicas da Grande Vitória

Prefeitura de Vitória
REMATRÍCULA
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: o processo é online e pode ser feito direto no ambiente virtual "Boletim Escolar Online", ou pelo aplicativo Vitória Online e também por meio do endereço eletrônico https://educacao.vitoria.es.gov.br/boletim/ . Outra forma de fazer a rematrícula é comparecendo à unidade de ensino onde o aluno está matriculado.
- Transferência: quem já é aluno, mas gostaria de mudar para outra escola da rede municipal de Vitória, pode solicitar a transferência no momento da rematrícula.
NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Vitória.
- Data para Educação Infantil: de 5 a 20 de dezembro de 2022
- Data para Ensino Fundamental: de 18 a 31 de janeiro de 2023
- Como fazer: para as novas matrículas, os pais ou responsáveis legais do estudante devem se dirigir à unidade de ensino mais próxima do endereço da família e fazer o pré-cadastro no Sistema de Gestão Escolar. A chamada é feita a partir da ordem de prioridade no cadastro.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de residência em Vitória, original e atual, em nome do pai, da mãe ou responsável legal;
- Certidão de nascimento da criança;
- CPF da criança, caso possua;
- CPF do pai e/ou da mãe, ou do responsável legal.
Prefeitura de Cariacica
REMATRÍCULA
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: os pais e responsáveis dos alunos já matriculados na rede podem comparecer de forma presencial na escola.
NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Cariacica.
- Educação Infantil I,II e III (crianças de 1, 2 e 3 anos):
Pré-matrícula: de 5 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023
Matrícula: de 23 a 31 de janeiro de 2023
- Educação Infantil IV e V (crianças de 4 e 5 anos):
Pré-matrícula: de 1 a 22 de dezembro de 2022
Matrícula: de 3 a 13 de janeiro de 2023
- Ensino Fundamental (crianças a partir de 6 anos):
Pré-matrícula: de 1 a 22 de dezembro
Matrícula: de 3 a 13 de janeiro de 2023
- Como fazer: um link será disponibilizado no site da Prefeitura de Cariacica, nas datas de pré-matrícula. Os contemplados deverão comparecer presencialmente na escola, no período para matrícula.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Certidão de nascimento da criança; declaração de regularidade do Cartão de Vacina; cartão do teste do pezinho; comprovante atual de residência em nome do pai/mãe ou responsável legal pela criança; cópia do número do NIS do (a) aluno (a), caso a família seja beneficiada de recursos financeiros (Auxilio Brasil e/ou outros); histórico escolar/Declaração de transferência (a partir dos 04 anos desde que já tenha estudado).
Prefeitura da Serra
NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública da Serra.
- Data: de 14 a 21 de novembro
- Como fazer: os pais ou responsáveis dos estudantes devem realizar o cadastramento eletrônico no Sistema de Gestão escolar (SGE) da Serra.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- CPF do estudante;
- Declaração de Vacina (é exigida para a rematrícula, matrícula e transferência escolar)
Prefeitura de Vila Velha
REMATRÍCULA
- Quem já é aluno e pretende continuar na escola ano que vem.
- Data: até 30 de novembro
- Como fazer: a rematrícula pode ser feita presencialmente na secretaria escolar ou online pelo site https://boletimescolar.vilavelha.es.gov.br/
- Transferência:
Educação Infantil: de 14 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023
Ensino fundamental: de 27 de dezembro de 2022 a 13 de janeiro de 2023
NOVAS MATRÍCULAS
- Quem ainda não é aluno, mas deseja ingressar em uma creche ou escola pública de Vila Velha.
- Lista de espera: para realizar o cadastro do estudante, o responsável pode procurar qualquer unidade de ensino até o final deste ano (2022) ou entre 2 e 13 de janeiro de 2023 ou após o dia 1 de fevereiro.
- Data: a partir do dia 16 de fevereiro de 2023
- Como fazer: As escolas entrarão em contato com os responsáveis por meio do número de telefone cadastrado, solicitando o comparecimento na unidade municipal. A chamada segue a ordem da lista de espera e é realizada de acordo com o número de vagas disponíveis. Estarão presentes na lista de espera todos aqueles que procuraram alguma unidade de ensino e realizaram o cadastramento do estudante no Sistema de Gestão Escolar.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Comprovante de residência original atualizado (últimos três meses) no nome do responsável do solicitante; certidão de nascimento ou outro documento oficial que comprove a identidade do aluno; cartão de vacina; declaração de caderneta de vacinação atualizada para alunos que possuem até 18 anos; número do cartão do SUS; número do NIS do aluno caso a família seja beneficiada por recursos financeiros; comprovante de escolaridade, por meio de histórico escolar ou declaração escolar, a partir do 2º ano do ensino fundamental de 9 anos; título de eleitor, certificado de alistamento militar (sexo masculino) para os alunos maiores de 18 anos; laudo médico para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Prefeitura de Viana
REMATRÍCULA
- Data: até 21 de novembro
- Como fazer: os pais e responsáveis dos alunos já matriculados na rede devem procurar as unidades de ensino durante o período.
- Transferências: quem já é aluno, mas gostaria de mudar para outra escola da rede municipal, também deve procurar diretamente a unidade de ensino.
NOVAS MATRÍCULAS
- Pré-matrícula: de 22 de novembro a 7 de dezembro
- Como fazer: os responsáveis pelos estudantes devem comparecer à unidade de ensino mais próxima e preencher as três opções de escolas que desejam matriculá-los. A divulgação do resultado do remanejamento e pré-matrícula acontece até o dia 3 de janeiro. Em caso de ausência de vagas, os alunos serão alocados nas escolas em que houver vaga.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
- Para matrícula e rematrícula, é imprescindível que o cartão de vacina do aluno esteja devidamente atualizado. O município oferta vacinas de rotina em todas as 18 unidades básicas de saúde (UBS) da cidade conforme o horário de funcionamento das salas de vacina.
Prefeitura de Guarapari
REMATRÍCULA
- Data: até 18 de novembro
- Como fazer: a rematrícula ou remanejamento deve ser realizado nas secretarias das escolas da rede municipal e será efetivado mediante a apresentação dos documentos.
NOVAS MATRÍCULAS
- Data: 2 de janeiro de 2023
- Como fazer: a matrícula deve ser realizada nas secretarias das escolas da rede municipal e será efetivado mediante a apresentação dos documentos.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- CPF do aluno (se possuir); Cópia do cartão de vacinação atualizado; Declaração de atualização do cartão de vacina (emitido pela Unidade de Saúde que atende à comunidade); Cópia do laudo médico atualizado para estudante público-alvo da educação especial ou estudante com restrição alimentar, em caso de alteração desde o último apresentado à escola; Comprovante de residência original de um dos últimos três meses ou Declaração Comprobatória de Residência, em caso de mudança de endereço; CPF dos pais e/ou responsáveis pelo aluno; Documento original de identificação oficial com foto dos pais e/ou responsáveis pelo aluno.