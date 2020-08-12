Compra de vacina é responsabilidade do Ministério da Saúde, diz Sesa

Vacina Sputnik V é cerca de dúvidas sobre a eficácia contra o novo coronavírus

"A competência e a capacidade de execução de uma política de vacinação em massa é do Ministério da Saúde"

Segundo o subsecretário, a maioria dos Governos Estaduais teria dificuldade para firmar contratações com países ou empresas produtoras de vacinas. Deve ser inviável do ponto de vista econômico para muitos e ainda geraria uma concorrência desleal entre eles, afirmou Reblin.