Como conseguir implante contraceptivo grátis pelo SUS em Colatina

Mulheres com idades entre 14 e 49 anos que desejam utilizar o implante contraceptivo poderão ter acesso gratuito ao método em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Nesta primeira fase, o município recebeu cerca de 600 unidades do medicamento, com expectativa de chegar a mil implantes. Isso, por meio de uma parceria entre o município e o Ministério da Saúde, que também aplicou uma capacitação e certificação para os profissionais que realizarão as aplicações.
Conhecido como Implanon, o método consiste em um implante hormonal inserido sob a pele, com alta eficácia contraceptiva e duração de até três anos. Na rede privada, o custo médio é de R$ 3 mil, o que limita o acesso. Agora, passa a ser uma alternativa gratuita para mulheres atendidas pelo SUS no município.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Raul Amicci, as interessadas passam por uma avaliação prévia antes de receber o implante. Nem todas poderão utilizar o método, já que é necessária uma análise clínica individual, levando em consideração o histórico de saúde e possíveis contraindicações.
Na avaliação inicial, o público é de 14 a 49 anos, salvo algumas recomendações identificadas durante a consulta, como doenças crônicas e histórico familiar. No caso de menores de idade, é necessário assinar um termo de consentimento
A iniciativa faz parte do programa de Planejamento Familiar do município, com o objetivo de reduzir gestações não planejadas e promover mais autonomia, segurança e qualidade de vida para as mulheres.
Os atendimentos estão sendo organizados por meio da Casa da Mulher, localizada no Núcleo de Saúde de Colatina, no Centro da cidade, referência no acolhimento, orientação e encaminhamento das pacientes. A previsão é que a aplicação dos implantes comece a partir de maio.