Como conseguir implante contraceptivo grátis pelo SUS em Colatina

O medicamento será ofertado para mulheres com idades entre 14 e 49 anos que estejam dentro dos requisitos Crédito: Ministério da Saúde

Mulheres com idades entre 14 e 49 anos que desejam utilizar o implante contraceptivo poderão ter acesso gratuito ao método em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Nesta primeira fase, o município recebeu cerca de 600 unidades do medicamento, com expectativa de chegar a mil implantes. Isso, por meio de uma parceria entre o município e o Ministério da Saúde , que também aplicou uma capacitação e certificação para os profissionais que realizarão as aplicações.

Conhecido como Implanon, o método consiste em um implante hormonal inserido sob a pele, com alta eficácia contraceptiva e duração de até três anos. Na rede privada, o custo médio é de R$ 3 mil, o que limita o acesso. Agora, passa a ser uma alternativa gratuita para mulheres atendidas pelo SUS no município.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Raul Amicci, as interessadas passam por uma avaliação prévia antes de receber o implante. Nem todas poderão utilizar o método, já que é necessária uma análise clínica individual, levando em consideração o histórico de saúde e possíveis contraindicações.

Na avaliação inicial, o público é de 14 a 49 anos, salvo algumas recomendações identificadas durante a consulta, como doenças crônicas e histórico familiar. No caso de menores de idade, é necessário assinar um termo de consentimento Raul Amicci - Secretário municipal de Saúde

A iniciativa faz parte do programa de Planejamento Familiar do município, com o objetivo de reduzir gestações não planejadas e promover mais autonomia, segurança e qualidade de vida para as mulheres.