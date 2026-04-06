Procurado por feminicídio no Complexo do Alemão (RJ) é preso em Vitória

Um foragido do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, acusado de feminicídio, foi preso no Centro de Vitória, na Capital Capixaba, na manhã de segunda-feira (6). Conforme a Polícia Penal (PP), Adnaldo de Oliveira, de 56 anos, é suspeito de matar a ex-companheira a pauladas no Complexo do Alemão em 2009.
Contra ele, havia um mandado judicial expedido pelo crime desde 2018. A corporação detalhou que, antes do assassinato pelo qual responde, o suspeito cometeu um roubo de veículo no Espírito Santo. Após o caso, ele fugiu para o estado fluminense, onde cometeu o homicídio contra a ex.
O retorno ao território espírito-santense aconteceu depois do homicídio para se esconder da Justiça do RJ. A Secretaria da Justiça (Sejus) foi demandada para mais detalhes.