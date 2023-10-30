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Fase de testes

Comerciantes de Vitória começam a usar botão do pânico virtual

A ideia é reduzir o tempo de atendimento às ocorrências em comércios da Capital, com o acionamento da Guarda Municipal

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 12:23

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 out 2023 às 12:23
Comércio da Praia do Canto, Vitória
Comércio da Praia do Canto, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória iniciou, nesta segunda-feira (30), os testes com a ferramenta SOS Comércio, um botão do pânico virtual que funciona por aplicativo, voltado para comerciantes. A ideia é reduzir o tempo no atendimento nas ocorrências em comércios na Capital, acionando diretamente a Guarda Municipal.
Funciona assim: ao abrir o aplicativo, haverá um botão vermelho em destaque logo na tela inicial escrito "pedir ajuda". Clicando nele, agentes na sede da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória recebem o alerta na tela do computador. Quando o chamado é aceito, os agentes passam a ter acesso ao videomonitoramento do estabelecimento para avaliar qual é o tipo da ocorrência. As câmeras do comércio só são acessadas pela Guarda Municipal quando o pedido de socorro é feito.
Nessa primeira fase, foram selecionados 25 comércios de ramos e bairros diferentes, que foram listados pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Semsu para a fase de testes. São pontos que já foram alvo de furto ou roubo. "Nós usamos como critério o número de ocorrências registradas no perímetro, na região ou até no estabelecimento", explicou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Comerciante poderá acionar o botão "Pedir Ajuda" Crédito: Reprodução
De acordo com o prefeito, a intenção é que, depois dos testes, que devem durar 90 dias, a ferramenta seja disponibilizada para mais comerciantes. "Nós vamos fazer esse período de testes. A partir disso, haverá uma ou outra oportunidade de aprimoramento. É natural, é o início de uma política pública. Com tudo solucionado, a partir desse período inicial, nós pretendemos expandir, sim, para outras regiões", disse. Os comércios que têm interesse no recurso podem procurar a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Vitória. O aplicativo não terá custo para o comerciante.
A orientação da prefeitura é que a ferramenta seja utilizada durante ou logo em seguida a uma situação criminosa. Os 25 primeiros comércios estão nos bairros Centro, Parque Moscoso, Jardim Camburi, Santa Lúcia, Ilha do Príncipe, Andorinhas, Vila Rubim, Santa Luiza, Mata da Praia , Conquista, São Pedro , Praia do Canto, Bairro de Lourdes .
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