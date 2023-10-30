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Fogo e fumaça

Incêndio destrói casa de madeira no Centro de Vitória; veja vídeo

Fogo tomou conta da estrutura e a fumaça pôde ser vista de outros prédios da região, na manhã desta segunda-feira (30)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

30 out 2023 às 08:53

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 08:53

Um incêndio destruiu uma casa de madeira na Rua Barão de Monjardim, no Centro de Vitória, na manhã desta segunda-feira (30). O fogo tomou conta da estrutura e a fumaça pôde ser vista de outros prédios da região. Moradores do entorno relataram que o Corpo de Bombeiros foi acionado e já está no local contendo as chamas. 
Uma imagem do Google Maps de março deste ano mostra como era a construção antes das chamas. Confira abaixo. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, na manhã desta segunda-feira (30), para ocorrência de incêndio em edificação no Centro de Vitória, próximo à Gruta da Onça. No local, a equipe confirmou que o fogo consumiu uma residência de madeira. Os militares realizaram o combate e extinguiram as chamas. "Não houve feridos nem solicitação de perícia, de modo que não é possível confirmar a causa do incêndio", afirmou a corporação. 

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