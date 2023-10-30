Incêndio destrói casa de madeira no Centro de Vitória; veja vídeo

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado, na manhã desta segunda-feira (30), para ocorrência de incêndio em edificação no Centro de Vitória, próximo à Gruta da Onça. No local, a equipe confirmou que o fogo consumiu uma residência de madeira. Os militares realizaram o combate e extinguiram as chamas. "Não houve feridos nem solicitação de perícia, de modo que não é possível confirmar a causa do incêndio", afirmou a corporação.