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Júri popular

Começa julgamento de motorista que matou servidor em acidente na BR 101

O acusado não tinha habilitação para dirigir, consumiu bebida alcoólica antes do acidente e não prestou ajuda às vítimas, segundo denúncia do MPES
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 dez 2021 às 13:38

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 13:38

Momento do acidente na BR 101 em Linhares
Momento do acidente na BR 101 em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Começou nesta quarta-feira (1º) no Fórum de Linhares, no Norte do Estado, o júri popular do motorista envolvido em um acidente que causou a morte de um servidor público do município em junho do ano passado. Sete pessoas compõem o grupo de jurados que irá decidir pela condenação ou não do motorista Márcio Dias da Silva.
Watilla Feu dos Santos pilotava uma moto pela BR 101, quando um carro avançou o sinal vermelho e o atingiu. Ele morreu após receber socorro. A esposa de Watilla, Priscila Rocha Feu, também estava na moto e ficou gravemente ferida.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) executou a prisão do homem após 5 km de perseguição e constatou que ele dirigia sem habilitação, segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O teste do bafômetro confirmou que o motorista havia consumido bebida alcoólica. No momento, o suspeito cumpre prisão preventiva.
A mãe da vítima, Edna Feu Santos, compareceu ao fórum e relatou à reportagem da TV Gazeta que aguarda por justiça e que há imagens e testemunhas que comprovam a gravidade do acidente.
“Espero por justiça. Foi um acidente brutal, que deixou famílias desamparadas, duas filhas e esposa. A gente sofre muito com isso e fica ansiosa por um resultado positivo. A imagem deixa bem claro como aconteceu, como o motorista avançou o sinal, tinha consumido bebida. Tem vários testemunhos, pessoas que viram o acidente”, conta Edna.
De acordo com Edna, a nora se recuperou do acidente fisicamente, porém ainda caminha pela superação da perda do marido. A esposa de Watilla prestou depoimento como testemunha durante esta manhã no fórum.
Ainda não há previsão para o término do julgamento.

DENÚNCIA DO MPES

Segundo a denúncia, Márcio Dias da Silva, que dirigia o carro preto, atravessou o sinal vermelho em um cruzamento da BR 101 e atropelou o casal Watilla Feu dos Santos e a esposa da vítima. A mulher ficou em estado grave e precisou de fazer cirurgias. O MPES também conclui que o motorista colocou a vida de outras pessoas em risco.
As investigações mostram que, após a batida, Márcio tentou fugir sem prestar socorro e só foi preso a 5 km de distância pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o perseguiu pela rodovia.
Para o MPES, Márcio assumiu o risco de matar ao dirigir sem habilitação, embriagado e por desobedecer o sinal vermelho na BR 101. O órgão pediu que o suspeito vá a júri popular pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista. 
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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