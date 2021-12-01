Começa julgamento de motorista que matou servidor em acidente na BR 101

Momento do acidente na BR 101 em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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A mãe da vítima, Edna Feu Santos, compareceu ao fórum e relatou à reportagem da TV Gazeta que aguarda por justiça e que há imagens e testemunhas que comprovam a gravidade do acidente.

“Espero por justiça. Foi um acidente brutal, que deixou famílias desamparadas, duas filhas e esposa. A gente sofre muito com isso e fica ansiosa por um resultado positivo. A imagem deixa bem claro como aconteceu, como o motorista avançou o sinal, tinha consumido bebida. Tem vários testemunhos, pessoas que viram o acidente”, conta Edna.

De acordo com Edna, a nora se recuperou do acidente fisicamente, porém ainda caminha pela superação da perda do marido. A esposa de Watilla prestou depoimento como testemunha durante esta manhã no fórum.

Ainda não há previsão para o término do julgamento.

DENÚNCIA DO MPES

Segundo a denúncia, Márcio Dias da Silva, que dirigia o carro preto, atravessou o sinal vermelho em um cruzamento da BR 101 e atropelou o casal Watilla Feu dos Santos e a esposa da vítima. A mulher ficou em estado grave e precisou de fazer cirurgias. O MPES também conclui que o motorista colocou a vida de outras pessoas em risco.

As investigações mostram que, após a batida, Márcio tentou fugir sem prestar socorro e só foi preso a 5 km de distância pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que o perseguiu pela rodovia.

Para o MPES, Márcio assumiu o risco de matar ao dirigir sem habilitação, embriagado e por desobedecer o sinal vermelho na BR 101. O órgão pediu que o suspeito vá a júri popular pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do motorista.