Homem é encontrado morto com vários tiros em Linhares

Um homem foi encontrado morto na noite de terça-feira (30) em um terreno baldio no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. Adeilson Marcelino Gomes, de 28 anos, foi identificado pelo pai, que compareceu ao local. Na casa da vítima havia marcas de sangue, onde os tiros foram disparados. Adeilson conseguiu fugir, mas não suportou e caiu. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte. Segundo a perícia da Polícia Civil, o corpo tinha 10 perfurações.
De acordo com informações da polícia, nenhum suspeito foi identificado. Segundo o boletim de ocorrência, ninguém soube informar o que aconteceu.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O local do crime foi periciado logo após o fato e as diligências prosseguem em andamento nesta manhã. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.