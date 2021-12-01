Homem é encontrado morto com vários tiros em Linhares

De acordo com informações da polícia, nenhum suspeito foi identificado. Segundo o boletim de ocorrência, ninguém soube informar o que aconteceu.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O local do crime foi periciado logo após o fato e as diligências prosseguem em andamento nesta manhã. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.